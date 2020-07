El mandatario habló de una serie de Netflix que le generó "una enorme indignación" para explicar la importancia de la reforma judicial cuyo proyecto se presentó esta semana Crédito: Archivo

Alberto Fernández dio una extensa entrevista en La inmensa minoría, el programa radial que conduce Reynaldo Sietecase por Radio con vos. Durante la charla, el presidente se refirió a varios temas de actualidad: por un lado, habló la pandemia de coronavirus y su consecuente crisis sanitaria y económica, pero también hizo referencia del proyecto de la reforma judicial presentado. En referencia al segundo de los tópicos, Fernández recomendó una serie de Netflix que, según sus palabras, "sirve para comprender cuáles son los riesgos de que no se hagan cambios en la justicia".

"La Argentina tiene un montón de temas postergados y tiene que seguir organizándose durante la pandemia", apuntó el presidente sobre la necesidad de plantear un proyecto para reformar la justicia. "Yo solamente mandé un proyecto de ley, en verdad los que más se inquietan con los cambios son los que quieren que todo siga igual para garantizar su impunidad", declaró. "Yo quisiera que todos los argentinos entendamos que mi único deseo es que cuando termine mi mandato la gente me salude por la calle y me diga 'buen día, Alberto', con la tranquilidad de saber que hice todo para que los argentinos vivan mejor", añadió. Además, sostuvo: "Créanme que me tocó el peor escenario: un país quebrado, en default y con pandemia".

Para referirse al proyecto presentado, el presidente habló de Así nos ven, una serie de Netflix que cuenta un polémico caso judicial estadounidense en que se imputó a varios inocentes por una violación. "Cuenta la historia de un hecho ocurrido en Central Park, donde una mujer aparece violada y maltratada. La policía hace un redada y detiene a varios jóvenes negros", relató Fernández. "La conclusión fue que terminaron todos condenados después de un juicio por jurados".

"Trump en ese momento sacó una solicitada pidiendo la pena de muerte para esos chicos", continuó el mandatario. "Después de pasar unos 8 años en la cárcel, apareció el verdadero culpable, que no era ninguno de ellos, y el Estado estadounidense tuvo que indemnizar con 45 millones de dólares a los imputados".

El presidente, que debió pedir perdón por el spoiler de la miniserie, contó que después de verla supo que el caso era real. "La indignación que sentí fue enorme, y desde entonces vengo diciéndole a todo el mundo que vean eso para que se den cuenta cuáles son los riesgos que en la justicia existen, y que cuando estamos hablando de hacer cambios, hablamos de minimizar la posibilidad de que ocurra algo así".