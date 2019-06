La miniserie de Ava DuVernay para Netflix es una experiencia devastadora, pero necesaria Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 14:11

Así nos ven (When They See Us, Estados Unidos, 2019). Creada por: Ava DuVernay. Guion: Ava DuVernay, Julian Breece, Robin Swicord, Attica Locke y Michael Starrbury. Elenco: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, Marquis Rodriguez, Felicity Huffman, Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Jovan Adepo. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

Si bien el talento de la realizadora Ava DuVernay ya se vislumbraba en Selma - una biopic correcta sobre Martin Luther King Jr., aunque algo sobrevalorada-, y especialmente en su documental nominado al Oscar, Enmienda 13, es con Así nos ven donde se consolida. La miniserie de cuatro capítulos que la directora concibió para Netflix es una experiencia dura pero necesaria, una mirada al engranaje judicial de los Estados Unidos, a la impericia en las investigaciones policiales deliberadamente apresuradas y funcionales a la opresión de las minorías, y a la vulnerabilidad de los jóvenes que no cuentan con las herramientas para defenderse ante un sistema que los estigmatiza y los condena.

Trailer de Así nos ven - Fuente: Netflix 02:49

Video

Los adolescentes Kevin Richardson (Asante Blackk), Antron McCray (Caleel Harris), Yusef Salaam (Ethan Herisse), Korey Wise (Jharrel Jerome) y Raymond Santana (Marquis Rodriguez) estuvieron el 19 de abril de 1989 en un sector del Central Park de Nueva York. En otro sector del parque, Trisha Meili (Alexandra Templer), una banquera que había salido a correr, era brutalmente atacada y abusada sexualmente, episodio que la dejó 11 días en coma y con secuelas irreversibles.

El sistema judicial estadounidense, bajo la lupa en esta ficcionalización del caso de los Central Park Five Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

En el afán de resolver el caso con rapidez para tranquilizar a una ciudad cuyo índice de criminalidad era alarmante, la fiscal Linda Fairstein (Felicity Huffman, en una interpretación escalofriante, similar a la que brindó en la segunda temporada de American Crime) presiona a su equipo para que interrogue a todos los jóvenes que estuvieron en el lugar de los hechos, directiva brindada con un mensaje subyacente: apuntar a los afroamericanos, violar los protocolos, y fabricar evidencia en su contra. De esta forma, quienes luego pasarían a ser denominados "Los cinco del Central Park" fueron hostigados, golpeados, sometidos a un interrogatorio inaudito, sin adultos presentes, alejados de sus familias, y forzados a confesar bajo amenaza.

Jharrel Jerome, como ya podíamos prever con Luz de luna, es una promesa que aquí avasalla con una actuación indeleble

La manipulación pasa a ser, de este modo, uno de los ejes centrales de los dos primeros episodios, en los que vemos cómo la justicia y los medios despojan a los acusados de identidad -para contrarrestrarlo, DuVernay pone el foco en la cotidianidad de los cinco con sus respectivas familias-, para ser tratados como una manada salvaje para la que Donald Trump pedía por entonces la pena de muerte. Las abundantes críticas al actual presidente de los Estados Unidos distrae ocasionalmente a la cineasta de lo que es el fuerte de su miniserie (perfecto complemento del documental The Central Park Five), que es aquello que genera los episodios más devastadores: la pérdida de la inocencia.

La pérdida de la inocencia, uno de los focos de la miniserie Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

Con una progresión narrativa similar al film Los hijos de la calle de Barry Levinson, y con planos que Duvernay parece haber heredado de Barry Jenkins (Luz de luna), Así nos ven se reserva el último capítulo para Korey Wise, el único acusado mayor de edad quien, al ser trasladado a una prisión para adultos y no a un centro de detención juvenil como el resto, es tratado de manera infrahumana. Jharrel Jerome, como ya podíamos prever con el film de Jenkins, es una promesa que aquí avasalla con una actuación indeleble. DuVernay lo sabe, y por eso le dedica desde secuencias oníricas que no resultan disonantes, hasta flashbacks donde su miniserie también alude a otras problemáticas, como la identidad de género, la venta de drogas como vía para salir de la pobreza, y otra clase de brutalidad: la mirada familiar.