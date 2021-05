Alberto Fernández le contestó a Marcelo Longobardi tras sus polémicas declaraciones

Durante el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, organizado por el Consejo Económico y Social, en conmemoración del Día de los Trabajadores, el mandatario se dirigió a empresarios e industriales, envió un guiño a los sindicalistas y contestó las críticas del periodista Marcelo Longobardi. “Cuando me dicen que en la Argentina falta un poco autoritarismo me inyectan una dosis enorme de democracia”, replicó.

La semana pasada, durante el pase diario de programas que Jorge Lanata y Marcelo Longobardi realizan en radio Mitre, mientras intercambiaban conceptos sobre la suspensión de las clases presenciales en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Longobardi sentenció: “Vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario”.

En medio del acto por el Día de los Trabajadores, el Presidente realizó un contudente descargo contras los dichos de Longobardi. “Cuando a mí me dicen que en la Argentina falta un poco de autoritarismo me inyectan una dosis enorme de democracia y más me convenzo de la necesidad de vivir en democracia. El camino es la democracia, la institucionalidad, respetar las normas de juego modificando las que hagan falta, no violándolas u olvidándolas”, resaltó, en una clara alusión a las polémicas declaraciones realizadas por el periodista.

La frase de Longobardi generó gran polémica e incluso provocó, en su momento, el asombro de Jorge Lanata. Luego de un largo análisis, el conductor de Cada mañana se había mostrado preocupado por los altos niveles de pobreza estructural, que caracterizó como “estrafalarios”, y los cuales señaló hacen “cortocircuito” con “una democracia plena”.

En medio de ese contexto había argumentado: “La democracia no es para cualquier país, requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad de oportunidades y de falta de griterío, una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina”.

“Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”, describió en aquel entonces Longobardi, y agregó: “Para mí es un tema muy de fondo en la Argentina pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más enjundiosos que yo”.

A lo largo del acto Fernández destacó que en pandemia se avanzó sobre las paritarias y agradeció a los sindicalistas y empresarios. A estos últimos les pidió que “tengan en cuenta los tiempos que vive la Argentina”. Fernández les envió un mensaje sobre los precios, en especial a los que comercializan alimentos: “No es tiempo de subir precios. Tiene que haber un precio para exportar y otro interno. Los empresarios tienen que hacer un aporte y deben hacerlo por convicción”, dijo.

Con relación al Día del Trabajador, el primer mandatario resaltó, en referencia a la pandemia, que “fueron tiempos difíciles donde tuvimos que tomar muchas medidas, donde el trabajo formal cayó menos de lo que todos esperaban que cayera”.

La aclaración de Longobardi

Después de la polémica que generaron sus declaraciones de la semana pasada, Longobardi realizó un amplio descargo. “Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”, explicó el periodista.

“Lo que quiso ser una denuncia apareció como una defensa, fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar. Lo que pretendo combatir o por lo menos advertir, que es la deriva autoritaria que va adoptando la Argentina, es un asunto cotidiano”, continuó. Y en relación a ello agregó: “Mi comentario es parte de una secuencia de comentarios que hago por lo menos desde hace dos meses, inspirados en acontecimientos mundiales y locales, desde la presidencia de Donald Trump, y como eso afectó al mundo”.

“Por lo tanto, me veo en la obligación de aclarar que no defendía algo sino que pretendía combatir, algo que fue a las apuradas que por supuesto sonó muy mal. La frase que usé fue mal explicada, al punto que pareció defender algo que suelo denunciar”, aclaró.

“Está claro que parte del mundo ha experimentado un retroceso en las instituciones democráticas o incluso hasta los procesos electorales, en este deterioro China y Rusia han jugado un papel destacado y los Kirchner también”, completó al respecto.

