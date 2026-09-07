Desempleo y crisis en el sector de la salud: los factores que confluyeron para el resultado electoral en Marcos Juárez

CÓRDOBA.- “Hay una falta de empleo como nunca antes se ha visto en la localidad”. La frase pertenece a Germán Font, el candidato peronista que ganó el domingo la elección en Marcos Juárez, el distrito cordobés que se hizo famoso por ser el “kilómetro cero” de Juntos por el Cambio, en 2014, en la antesala de que Mauricio Macri llegara, en 2015, a la Presidencia de la Nación.

El resultado fue una sorpresa a nivel nacional, pero la situación económica y social del distrito hizo que no llamara la atención en la propia Marcos Juárez. Allí dieron cuenta de la crisis que atraviesa Metalfor, la empresa de maquinaria agrícola especializada en pulverizadoras autopropulsadas que acumula deuda con sus empleados, cheques rechazados y embargos. Con unos 600 trabajadores, es una fuente de mano de obra importante en la ciudad.

Eduardo Borri, el presidente y dueño de la empresa, fue una de las caras de Pro en Marcos Juárez y es accionista principal de Bertotto Boglione, fabricante de acoplados y tolvas, también instalada en la ciudad. El propio Font, ganador en las elecciones, aludió a la “falta de empleo” como uno de los problemas centrales que afronta la ciudad, en diálogo con Paulino Rodríguez en la radio 979 Now.

Protestas de empleados de Metalfor, en la localidad de Marcos Juárez Gentileza Agencia Comunas

A esta situación se sumó que, en abril pasado, cerró el Sanatorio Sudeste, lo que dejó sin cobertura médica a más de 5.500 jubilados de Marcos Juárez afiliados al PAMI. El prestador venía con un conflicto con la obra social y terminó abandonando la actividad.

Desde PAMI siempre sostuvieron que tenían problemas con el contrato de alquiler y otros que “excedían” a la obra social de los jubilados. Mauricio Svriz, socio del sanatorio, admitió que el cierre fue por una “combinación” de factores que determinaron la imposibilidad de seguir adelante. Como fuera, los afiliados locales deben atenderse en Villa María, a unos 120 kilómetros.

El escenario político

En Marcos Juárez también atribuyen a motivos políticos la derrota de los candidatos no peronistas en las elecciones locales. Hay dirigentes de diferentes sectores que -con los resultados cerrados- admiten que había necesidad de “caras nuevas” y que eso habría recortado la recolección de votos de Pedro Dellarossa, justamente quien cayó derrotado por Font, de solo 36 años.

Tras su victoria del domingo, Font viajó a la ciudad de Córdoba y fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. Ambos celebraron que el peronismo volviera a ganar una elección en Marcos Juárez después de 53 años. La última victoria del PJ había sido en 1973. Desde entonces se sucedieron intendentes radicales y de Pro.

Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez, con el gobernador Llaryora este lunes en el Centro Cívico de Córdoba

Font encabezó una alianza de distintos sectores afines al peronismo. Su lista de Generación Marcos Juárez sumó 46% de los votos y sacó una ventaja de 25 puntos al exintendente Dellarossa. En tercer lugar quedó el candidato de Marcos Juárez Despierta, Gerardo Pasquali, que representó a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata. .

La participación fue baja: alcanzó 63%, seis puntos porcentuales menos que cuatro años atrás. De los casi 25.000 vecinos habilitados para votar, se ausentaron unos 10.000.

Durante el encuentro, Llaryora y Font repasaron los proyectos e iniciativas para ciudad del sudeste cordobés con fuerte presencia de la agroindustria y comenzaron a delinear iniciativas. “Contá con todo el apoyo de la Provincia. Te vamos a dar no una mano, las dos manos, para que Marcos Juárez pueda crecer y progresar en este momento tan difícil”, dijo el Gobernador.

A su vez, Font planteó que “existe una necesidad concreta de dar vuelta la página, de llevar adelante esta propuesta diferente y de gobernar con el pleno respaldo de la Provincia”. En términos absolutos, el peronismo sacó una cantidad de votos similar a la de su media histórica, mientras que la oferta no peronista dividió votos entre tres candidatos.

El radical cordobés Rodrigo de Loredo Fabián Marelli

En este escenario, el radical Rodrigo de Loredo afirmó que la experiencia de esa elección municipal “nos tiene que servir de advertencia” al llamar a la unidad a la oposición al gobierno provincial.

“Tenemos que dejar de lado todo tipo de interés mezquino o personal, y entender cuál es la prioridad que Córdoba necesita un cambio después de casi tres décadas de peronismo”, agregó en un video publicado en las redes sociales. El mensaje es, claramente, para Luis Juez y el libertario Gabriel Bornoroni de cara a la elección del próximo gobernador en 2027.

Los libertarios no presentaron lista propia en Marcos Juárez. De hecho, aún no definen su sistema de alianzas en Córdoba de cara a las elecciones del año próximo. Mientras tanto, el resultado del domingo encendió alarmas también en Buenos Aires, más precisamente en la Casa Rosada.