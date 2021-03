Alberto Fernández: “Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras y llevamos vacunas”

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy, en el partido de Almirante Brown, el acto de presentación de las primeras 1000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en el país y que implican una inversión de 556.780 millones de pesos, según informó el Gobierno. Allí, aprovechó para referirse a los hechos de violencia que sufrió este fin de semana, cuando manifestantes apedrearon su camioneta, al visitar las zonas afectadas por los incendios en Chubut.

“Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente”, expresó el primer mandatario, quien indicó que la “prioridad” es “devolverle la casa a los que la vieron incendiarse en esos bosques”.

“Esto es lo único que debe importarnos y nada debe desviarnos de este camino”, indicó Fernández, quien sin referirse a los hechos puntuales de vandalismo contra su vehículo, que fueron repudiados por la mayor parte del arco político, dijo que “el resto no importa nada, es anécdota”.

Esta mañana, hubo seis personas detenidas por el ataque al móvil presidencial y una menor demorada, según confirmó el el ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni.

Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos. Ellos prueban la soledad en la se expresan los violentos.

En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato. — Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2021

En un intento de volver al mensaje de unidad, el Presidente sostuvo: “Lo que más deseo es que las diferencias entre nosotros no nos dividan, que las diferentes ideas y posturas y miradas no nos enfrenten, necesitamos tirar para el mismo lado. Cuando algunos gritan, se equivocan, me hacen mas fuerte, más me convencen de que este es el camino que debo seguir, porque tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de pasar este tiempo ingrato que es el de la pandemia, que tanto dolor nos ha dejado”.

Un mensaje para los opositores, en la discusión por las vacunas

Ya inmiscuido en la prioridad de vacunar a los argentinos, admitió haber hablado con los líderes de todos los laboratorios que producen dosis. “Hemos conseguido, van llegando paulatinamente en un mundo donde el 10% de los países concentra el 90% de las vacunas. Estamos en el 10% del mundo que consigue vacunas”, afirmó.

Tras las reiteradas críticas que recibió, principalmente por parte de los representantes de Juntos por el Cambio, en cuanto al ritmo con que avanzan las inoculaciones en el país, Fernández sostuvo: “Nunca escuché entre los opositores a alguien que me diga ‘tengo una puerta para abrir para conseguir una vacuna para los argentinos’. Me hubiera encantado que lo hicieran y no que me acusaran de envenenarlos”.

“Yo también estoy ansioso por arreglar”, dijo sobre el crédito con el FMI

Otra oportunidad en la que el Presidente achacó a Juntos por el Cambio, pero refiriéndose a la gestión de Mauricio Macri frente al Ejecutivo nacional, fue cuando se refirió al eje central del acto que fueron las obras de infraestructura: dejó inauguradas 30, en 11 provincias, con una inversión de 9772 millones de pesos y también puso en marcha el Instituto Superior de Formación Docente Nº 41, que se encuentra en Adrogué, Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense.

Más allá de su satisfacción por ello, Fernández -quien pidió una querella criminal para que se investigue cómo se gestó el crédito entre el anterior Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- sostuvo: “Este año debíamos pagarle a los acreedores el equivalente a lo que estamos invirtiendo en estas 1000 obras”.

En ese sentido, indicó: “Algunos eligen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente. Nosotros elegimos el camino de discutir y pelear con los acreedores y de darle seguridad a cada uno y cada una de los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la negociación para reestructurar la deuda con el FMI, aseguró: “Todos están ansiosos por que arreglemos, yo también estoy ansioso por arreglar, pero no voy a arreglar a costa de los argentinos”.

Además de comunicarse de manera virtual con el municipio de Hurlingham; con las provincias de Misiones, Córdoba, Catamarca y Neuquén; y con intendentes de 25 ciudades de diferentes localidades del país; Fernández estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local, Mariano Cascallares; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Nicolás Trotta, y la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila.

LA NACION