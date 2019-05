"Alberto Fernández me dio la idea de escribir este libro", le agradeció Cristina

Alberto Fernández junto a Estela de Carlotto en la Feria del Libro

9 de mayo de 2019 • 20:27

En los primeros minutos de la presentación oficial de su primer libro, Sinceramente , la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner agradeció al exjefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández por haberle dado la idea de escribirlo.

Fernández la miraba desde la primera fila del salón de la Feria del Libro, donde Cristina le habla a más de mil personas. El está escoltado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Quiero agradecerle a quien me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. La verdad es que cuando él vino y me dijo que lo angustiaban las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida y nuestra relación, me dijo: 'Yo que los ví a los dos juntos y los conocí, me da mucha angustia que se escriban esas cosas y esas mentiras, vos tenés que salir a decir, a contar, eso y tantas otras cosas'. Y bueno, ahí empezó la idea de este libro", contó Cristina.

La senadora dijo que comenzó a escribirlo en abril del año pasado, pero que recién en diciembre tomó la decisión de terminarlo y presentarlo en mayo de este año. Además, relató que la experiencia fue superadora: "Debo confesar que la experiencia de leer un libro es maravillosa pero la experiencia de escribirlo es impresionante. Te da la posibilidad de la palabra perfecta".