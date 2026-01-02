Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Luego de que el Congreso aprobara la Ley de Presupuesto 2026 y la de inocencia fiscal durante las últimas sesiones extraordinarias, el Gobierno avanzó este viernes con la promulgación de ambas normas a través del Boletín Oficial. Con estas decisiones, el Ejecutivo logró, por un lado, sostener el esquema presupuestario diseñado para alcanzar el equilibrio fiscal en el tercer año de gestión y, por otro, introducir cambios en el Régimen Penal Tributario con el objetivo de incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón”.

Por medio de la Ley 27.798, quedó formalizado el nuevo presupuesto nacional, que -según las proyecciones del Ministerio de Economía- contempla un “resultado financiero superavitario” de $2.734.029.655.055. La aprobación de esta norma había sido celebrada por el presidente antes de fin de año, cuando la definió como un “hito histórico”.