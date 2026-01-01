Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph

Esta mañana de inicio de 2026, el presidente Javier Milei activó las redes sociales para celebrar que entró en el podio de un ranking del diario británico The Telegraph que elegía a los líderes mundiales del año 2025. Quedó segundo entre los elegidos por los lectores.

Milei compartió la captura de pantalla de The Telegraph y acotó “fenómeno barrial”, una típica arenga suya, cargada de ironía, en referencia a que su gobierno tiene trascendencia mundial.

El concurso, creado por ese medio británico de línea conservadora, partía de una selección de 20 líderes internacionales, todos jefes de gobierno, hecha por sus corresponsales de todo el mundo, en la que Milei fue incluido.

Después, cinco periodistas con cargos altos dentro del periódico redujeron esa lista a cinco candidatos finales, evaluados principalmente por la transformación positiva que hicieron en sus países -en economía, reformas o estabilización-, por su papel a nivel internacional y por su resistencia a amenazas a la estabilidad de sus países.

En esa selección, Milei quedó tercero. “Generó el cambio que la Argentina necesitaba y demostró al mundo que se puede utilizar la motosierra para el gasto público”, destacaron sobre el mandatario local y subrayaron, entre sus logros, que bajó la inflación. “Su supervivencia aparentemente se debe más a una extraordinaria línea de swaps, cortesía de su amistad con Trump, que a sus propias capacidades", señalaron, como un reparo.

En el listado, los expertos de The Telegraph ubicaron primera a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, por ser una “figura heroica” que “soporta la presión de Rusia” y por “tener claro que su país debe ocupar el lugar que le corresponde en la OTAN y la Unión Europea”; segunda, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por “haber reducido el número de pequeñas embarcaciones de inmigrantes, bajado el endeudamiento y actuar como una conservadora estable y pragmática”; tercero, a Milei; cuarto, al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, por “respetar la libertad de culto, resistir la provocación de Israel y ser una fuerza moderada para el país”; y quinto, al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, por “reestructurar la deuda de su país, a través de reformas económicas, y extender la prosperidad para su pueblo”.

La presidenta de Moldavia fue la número uno en el ranking de los expertos de The Telegraph Vadim Ghirda� - AP�

Los elegidos por los lectores

Mientras tanto, los lectores también podían votar entre los 20 candidatos, y ahí (entre 10.000 respuestas) Milei quedó segundo, en un ranking que encabezó la premier italiana, Giorgia Meloni; y en el que quedó segundo Milei; tercero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; cuarto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y quinto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Los lectores de The Telegraph eligieron en el puesto uno del ranking a Giorgia Meloni GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

The Telegraph presentó a Milei como un líder mundial que “desconcertó a los analistas” que predijeron que iba a perder en las elecciones intermedias de octubre de 2026, que debía ganar para así mantener sus políticas de “terapia de shock”.

“Su radicalismo no es del agrado de todos, pero con uno de los recortes del gasto más profundos y rápidos jamás impuestos por un gobierno democrático controló la inflación y generó superávit fiscal, un logro para nada pequeño en la Argentina. La inversión privada está en alza y, con la izquierda en baja tras su triunfo en el Congreso, ahora tiene una oportunidad real de reestructurar la economía”, lo presentaron en ese medio, en sus aspectos positivos.

En tanto, advirtieron que será “otra cuestión” saber si tiene el carácter y la capacidad para cumplir con esa promesa. También puntualizaron que la imagen del Presidente se vio dañada por “escándalos de corrupción”, algunos que involucraron a su hermana, la secretaria general, Karina Milei, como las acusaciones en su contra por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Los lectores que colocaron a Milei como segundo líder más importante del mundo en 2025 lo elogiaron por distintas cuestiones como la reducción de la pobreza, la vuelta del crédito, sus pensamientos económicos y su carisma.

The Telegraph es el diario al que Milei le dio una reciente entrevista en la que dijo que el reclamo por las Islas Malvinas “no es negociable” y que en marzo planea viajar a Londres.