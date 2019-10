Alberto Fernández recibió a Brian Gallo en sus oficinas de Mëxico Crédito: Prensa Frente de Todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 13:26

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió este mediodía a Brian Gallo, el joven de la localidad bonaerense de Moreno que se desempeñó como presidente de mesa en las elecciones del domingo y fue discriminado en las redes sociales por su vestimenta.

"Para que todos entiendan cómo es la historia", señaló Fernández frente a las cámaras, con la visera del joven puesta. "Una gorra no cambia nada", añadió.

El joven llegó acompañado por su madre y por su hija. Ingresó a las 12.30 a las oficinas que Fernández tiene en México al 300, en el barrio porteño de San Telmo.

"El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", había escrito ayer el mandatario electo en su cuenta de Twitter, al publicar una nota periodística que relataba la historia de Brian.

La foto del joven, desempeñándose como presidente de mesa en una escuela de Moreno, se viralizó en las redes sociales con leyendas del tipo "Si votás en Moreno no lleves cosas de valor", "Votá porque te robo" o "Dame tu DNI y tu celular".

La intendente electa de Moreno del Frente de Todos, Mariel Fernández -allegada a la familia de Brian- contó en su cuenta de Twitter que el joven "trabaja en una cooperativa que es contratada por la provincia de Buenos Aires para sanear arroyos", y ayuda como voluntario en el Club de Fútbol Casa 2000", donde se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para niños del barrio.

La foto del joven, desempeñándose como presidente de mesa en una escuela de Moreno, se viralizó en las redes sociales con leyendas del tipo "Si votás en Moreno no lleves cosas de valor", "Votá porque te robo" o "Dame tu DNI y tu celular"

"Ojalá logremos que otros jóvenes tengan tu responsabilidad, tu compromiso social, tu compromiso con el trabajo y tu compromiso político para cambiar la realidad que no nos gusta. Te felicito y estoy muy orgullosa de vos", publicó la jefa comunal electa.

Ayer, en numerosas apariciones en los medios de comunicación, Brian habló de la "impotencia" que sintió al ver las publicaciones en las redes que lo trataban de "pibe chorro".

"A él le dolió bastante porque es un chico de perfil bajo. Es un pibe que casi ni habla, es muy vergonzoso. Le dolió mucho", reveló Claudia González, la madre de Brian, en declaraciones a Radio 10.

Tras el encuentro, Brian habló con la prensa y contó: "Me recibió muy bien. Me da fuerzas para seguir. Me dijo que está mal lo que hicieron conmigo y que él tratará de que cambie eso. Me va a ayudar a conseguir laburo".

"Nos cagamos de risa cuando se puso la gorra", recordó sobre la foto donde Fernández aparece con la gorra y lo abraza y agregó: "No hay nada mejor que el que será el futuro presidente hablo con vos y te diga que te ayudará. Puedo hacer cualquier trabajo. No tengo problemas, mientras sea en blanco. Seamos todos humildes y lo tomen de ejemplo a lo que está pasando"

Sobre lo que se dijo de él el domingo, analizó: "Me molestó mucho lo que se dijo. Pero ya no le doy bola".