Alberto Fernández recordó sus diferencias con Cristina Kirchner por el acuerdo con el FMI

El expresidente Alberto Fernández reapareció en un canal de streaming y se refirió a la tensión que guió el vínculo con Cristina Kirchner, su vice, durante la gestión del Frente de Todos. Marcó como una de las grandes diferencias el acuerdo que se selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo Fernández en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos. Y agregó, en un intento de relativizar su respuesta: “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”.

"Si hacía lo que Cristina decía, tal vez estábamos muy mal"



Alberto Fernández afirmó que "si cada uno hubiera entendido su rol, hubiera sido más fácil" y señaló: "Si les hubiera hecho caso con lo del FMI, hubiera estallado la economía y Argentina en mil pedazos". pic.twitter.com/uruAtnr6zP — Corta (@somoscorta) October 12, 2026

El exjefe del Estado planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada. Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”, dijo Fernández a modo de autocrítica.

Sostuvo que recibió presiones continuas para alinearse con las posiciones de la entonces vicepresidenta en materia económica y de administración pública. De hecho, el pacto con el FMI tuvo como consecuencia la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de la Cámara de Diputados.

Reconoció haber sido blanco de las críticas del kirchnerismo por su postura frente al FMI, pero se defendió al considerar que se trataba de “un debate falso”. Y añadió: “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”.

El expresidente recordó que Néstor Kirchner, de quien fue su jefe de gabinete, decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminas condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.

Además, se refirió a la herencia que le dejó Mauricio Macri. Según indicó, en el Banco Central había US$ 11.000 millones de reservas y una deuda de US$ 44.000 millones, que mayoritariamente había contraído la gestión de Juntos por el Cambio.