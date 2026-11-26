Después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmara que su embajador Julio Bitelli no regresará a Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reúne hoy con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, en el palacio presidencial de Asunción.

Luego de la renuncia y destitución de su antecesor y compañero de fórmula, Santiago Peña, Alliana dejó de ser el vicepresidente del país vecino y asumió, el pasado 6, las riendas del Paraguay. Lo hizo con la promesa de solucionar el descalabro financiero, con corralito bancario incluido, que precipitó la salida de Peña, un buen amigo del presidente argentino y principal apoyo en los debates dentro del Mercosur, que tienen a Lula da Silva y al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, enrolados en la centroizquierda y con distintos aliados a nivel geopolítico.

Milei y Alliana, en el palacio presidencial de Asunción Jorge Saenz - AP

Milei y Alliana conversaron telefónicamente hace diez días. Fue un diálogo que allanó el terreno para el encuentro oficial entre ambos, y en el que el presidente argentino dio su respaldo al nuevo mandatario, que intenta hacer frente a las demandas de millones de paraguayos con sus fondos retenidos por el colapso del Ueno Bank. Según informó el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, Milei también tendrá reuniones con empresarios, un almuerzo ampliado en el que participará también el canciller Pablo Quirno, y recibirá un premio de la Academia de Historia local, con regreso previsto a Buenos Aires en la madrugada del viernes.

El futuro del Mercosur es una de las incógnitas que comenzará a develarse el próximo 4 de diciembre en Montevideo, con la cumbre semestral de presidentes. Fuentes del gobierno argentino confirmaron hoy a este diario que Milei irá al encuentro, en el que la Argentina recibirá la presidencia pro-témpore del bloque de manos de Uruguay. Desde la cancillería brasileña evitaron confirmar la presencia de Lula da Silva, aunque aclararon que el mandatario brasileño “no suele perderse esas cumbres”.

Un encuentro cara a cara con Lula es, hoy por hoy y según fuentes de ambos países, el escenario más probable, en el contexto de vínculos bilaterales que pasan por el peor momento desde el retorno de la democracia al país. Sería el primer encuentro entre ambos desde aquel saludo frío y protocolar en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, hacia diciembre pasado, y días después de que Lula consiguiera su reelección en el balotaje, derrotando al aliado de Milei, Flávio Bolsonaro, hoy exiliado en los Estados Unidos.

Milei, en Paraguay Jorge Saenz - AP

Ayer, enojado por lo que considera desplantes renovados del gobierno argentino, Lula decidió que la misión de Bitelli en la Argentina está concluida. Y en el mismo contexto de tensión creciente, el gobierno de Brasil decidió no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, el 5 de enero de 2027, como publicó el portal UOL y confirmaron fuentes oficiales brasileñas a LA NACION.

Según fuentes de la Cancillería brasileña, las declaraciones del canciller Quirno del último fin de semana, en las que puso en duda la transparencia en las elecciones brasileñas para justificar no haber felicitado al ganador, terminaron de convencer al gobierno de Lula de la imposibilidad de buscar cualquier tipo de acercamiento con la Casa Rosada.

“La diplomacia se hace por señales, y está clarísimo que no quieren componer las cosas”, comentaron a LA NACION desde Itamaraty sobre esos comentarios del canciller argentino.

Javier Milei, presidente de la Argentina; Santiago Peña, entonces presidente de Paraguay, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en una cumbre de 2025 [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Más allá de las idas y vueltas con Brasil, el Gobierno busca acercarse a Paraguay mientras sostiene su alianza geopolítica con Estados Unidos e Israel. Uno de los frutos tangibles del vínculo con el gobierno de Benjamín Netanyahu será la llegada, el lunes próximo, del primer vuelo directo de la aerolínea estatal israelí El Al a Buenos Aires, que contará con la presencia de funcionarios de ambos países en el aeropuerto internacional de Ezeiza.