El presidente Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar su posición sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, luego de que el Gobierno cuestionara con inusual dureza al régimen de Nicolás Maduro en la ONU.

El jefe del Estado remarcó que su administración "nunca" desconoció "la legitimidad del gobierno de Venezuela". "Juan Guaidó no fue reconocido por nosotros como lo hizo el gobierno anterior", dijo, en una tensa entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales en la radio AM 750.

Con una contundencia que no había exhibido hasta ahora en los foros internacionales, el Gobierno condenó al gobierno de Venezuela "por la situación de los derechos humanos" y "por la grave crisis política, económica y humanitaria".

Fernández considera que ese pronunciamiento no implica un giro en la postura hacia el régimen venezolano debido a que la Argentina sigue rechazando una intervención externa en Caracas.

"Estamos en un tiempo donde cada uno usa la parte que le conviene de la información. Hubo una reunión en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, donde la Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno", afirmó el Presidente.

"La Argentina también agregó que estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela y llamó a recuperar la convivencia democrática a través del diálogo y sin intromisión de terceras potencias", agregó.

"Es exactamente lo mismo que dije en el G-20, cuando expresé que veíamos con mucha preocupación que en medio de la pandemia se condene a pueblos como el venezolano y el cubano a bloqueos económicos que conducen a la miseria", dijo.

Y justificó la permanencia de la Argentina en el Grupo de Lima. "Permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que hace y que la solución de Venezuela tiene que ser encontrada por los mismos venezolanos", señaló. "Yo no voy a promover ningún golpe de estado contra un presidente, no creo en eso. Soy un hombre de la democracia", afirmó.

El Presidente remarcó que ve "con preocupación cosas que pasan en Venezuela, pero también en Ecuador y en Bolivia". "Es obligación que nos preocupemos por los Derechos Humanos, pero eso implica que avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que con la política real de los pueblos, como el bloqueo económico a Venezuela o la idea de una intervención para hacer una democracia a la medida de otros. Nosotros no estamos de acuerdo con eso", explicó Fernández.

"Lamentablemente, la información se sesga y se termina diciendo sólo una parte. Yo no quiero dejar correr la idea que está desplegándose, porque no es cierta", insistió.

"He llegado a los líderes del mundo, con Donald Trump sentado en la teleconferencia, con Angela Merkel, Emmanuel Macron y Vladimir Putin, planteando mi preocupación porque los bloqueos se terminen, hablando puntualmente de Venezuela y de Cuba", argumentó.

El jefe del Estado apuntó contra la lectura que hicieron los medios del giro del Gobierno y apuntó contra el partido fundado por Mauricio Macri, que celebró que la Casa Rosada haya manifestado su preocupación por las violaciones a los DD.HH. en Venezuela".

"El Pro, en un comunicado que vi, hace un mal uso de eso. Nosotros vamos a condenar cualquier violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo y vamos a preservar la democracia", sostuvo Fernández.