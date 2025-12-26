Se reaviva la pelea entre Milei y los gobernadores por la deuda con las cajas de jubilaciones

CÓRDOBA.- A dos años de la asunción de Javier Milei, un problema en el que no hay avances es el de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Son trece y solo cuatro están recibiendo giros (tres después de presentaciones ante la Justicia). El tema se reactualiza, no solo porque el presupuesto 2026 tiene fondos insuficientes para cumplir con la norma, sino porque el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de una deuda de $51.000 millones.

“Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde 2017. Por eso, y ante los reiterados incumplimientos, realizamos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”, detalló Torres en declaraciones al Diario Río Negro.

La administración libertaria, a los pocos meses de asumir, resolvió cortar todos los giros de Anses a los sistemas previsionales provinciales no transferidos. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Después de cautelares ante la Corte y acuerdos posteriores, están cobrando Córdoba, Entre Ríos, Chaco (la única que recibió $40.000 millones, todo el monto anual junto) y La Pampa.

Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente. Esa recaudación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que Nación debe cubrir un porcentaje del rojo mensual. La cifra equivale al monto que debería destinar si las cajas estuvieran en la órbita de Anses.

El presidente Javier Milei, acompañado por su Gabinete, durante la última cumbre con los gobernadores

Esas partidas se incluían en el presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias sobre la fórmula de cálculo. En 2023, se estableció por ley que los recursos se actualizarían por la movilidad jubilatoria. En marzo del 2024, por DNU, se cortaron esos giros. Por lo tanto, crece el stock de deuda.

Los fondos que no gira la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales o bien, los gobiernos provinciales instrumentar alternativas para recaudar más aportes. Obviamente, la situación tensa las finanzas subnacionales. Por caso el cordobés Martín Llaryora avanzó hacia un esquema de achatamiento de haberes para que los que más cobran financien parte de los haberes más bajos.

Desde la asunción de Milei, los gobernadores vienen reclamando que, al menos, se normalice el flujo de giro para, después, discutir el stock. Ante la falta de respuestas, Córdoba continuó con la demanda que ya en la gestión de Juan Schiaretti había presentado ante la Corte Suprema; se sumaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En todos los casos hubo audiencias de conciliación, primero Frigerio (que hace dos meses firmó otro acuerdo anual) y después Llaryora, acordaron un esquema de cuotas. El pampeano firmó hace unos días un convenio.

En todos los casos son “pagos a cuenta”. Hace una semana en la comisión de presupuesto del Senado -que aprobará el presupuesto tal como vino de Diputados-, el secretario de Hacienda, Hugo Guberman, defendió los $122.000 millones destinados a esos pagos porque “son suficientes para cubrir los acuerdos que se firmaron con Chaco, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba”.

Planteó que reconocen que hay una deuda, pero que la tiene que definir Anses “de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”. “Se está trabajando sobre 2022, que es el año más reciente que tendría que empezar a analizarse”, indicó Guberman. No hubo detalles sobre las razones de la demora de Anses, que depende de Capital Humano.

El rojo de los sistemas previsionales provinciales son una suerte de callejón sin salida. No puede crecer la relación entre aportantes y pasivos sin que aumente el plantel de empleados públicos.