En una charla con el presidente Alberto Fernández sobre la declaración de la Argentina ayer tras el informe de la ONU respecto de la violación de derechos humanos en Venezuela, el periodista Víctor Hugo Morales mostró su enojo por la postura del Gobierno, que condenó la violencia en el país liderado por Nicolás Maduro, y dijo que lo dicho ayer fue "desilusionante".

"Mi bagaje me alcanza para tener una oposición de mucha reserva a lo que dicen Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y los Estados Unidos. Y la alegría que tiene el PRO, inmensa, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de manera respetuosa", declaró el periodista.

Luego, tras las definiciones que dio el Presidente, que insistió en que el país sostiene la misma postura de siempre respecto de Venezuela, en que apoya la resolución de la crisis actual de forma pacífica y sin intervención de ningún gobierno extranjero, Morales continuó con su opinión y habló de "disgusto" por la posición tomada ayer en Ginebra.

"Es verdad que no hubo un alineamiento hasta estas palabras de ayer, pero la mejor manera de no apoyar sería estar afuera del Grupo de Lima y darle la espalda", cuestionó el periodista, cuando Fernández ya no estaba al aire, sobre la permanencia del Gobierno dentro de esa asociación.

Si bien destacó las aclaraciones del Presidente, Morales repitió que fue "un disgusto inesperado en medio de luchas más importantes que también tienen relación con las dignidades nacionales". "Cualquier cosa que nos haga ruido de un alineamiento con EE.UU. a uno lo brota. Pero también es verdad que con ese prejuicio uno puede ser víctima de apresuramiento", añadió para intentar bajarle el tono a su enojo.

Por su parte, su compañera en el programa de la radio AM750, la periodista Cynthia García, quien también le pidió explicaciones al Presidente respecto de la declaración de ayer y del apoyo a elecciones libres, mostró la misma postura que el conductor y aclaró: "Es muy importante lo que dijo, fueron trascendentales sus dichos de que no se pidieron elecciones presidenciales en Venezuela, sino que se habló de las de medio término, las legislativas que están por realizarse".

Minutos antes, Fernández había defendido la postura argentina ante la ONU al afirmar que su administración "nunca" desconoció "la legitimidad del gobierno de Venezuela" y que el opositor "Juan Guaidó no fue reconocido" como lo hizo el exmandatario Mauricio Macri.

"La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno", justificó Fernández.

Ayer el representante del Gobierno ante la ONU, Federico Villegas, afirmó en una sesión tras un nuevo informe sobre la crisis en Venezuela: "Compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria. Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos".