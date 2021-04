Alberto Fernández, sobre el personal de salud: “No hablé del relajamiento de los médicos”

Esta mañana, horas después de anunciar nuevas restricciones en el AMBA para detener el avance del coronavirus, el presidente Alberto Fernández se refirió a una frase suya sobre el personal de salud que generó críticas. En ese sentido, aclaró que en ningún momento quiso ir contra los trabajadores sanitarios que están al frente de la pandemia desde marzo del año pasado.

“No hablé del relajamiento de los médicos, sino de todos. Con el personal de la salud solo gratitud tengo, hablé del relajamiento de todos”, declaró el mandatario en diálogo con Radio 10.

Asimismo, Fernández afirmó: “Habría que hacer un monumento al esfuerzo de esa gente. Yo hablé del relajamiento de las clínicas, que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron”.

De esto modo el mandatario intentó bajarle el tono a la polémica desatada por sus dichos, cuando ayer habló de relajamiento y dijo que las intervenciones médicas a pacientes que no padecían riesgo de vida o no eran urgentes contribuyeron a aumentar la ocupación de las camas de terapia intensiva, algo que complica la disponibilidad para enfermos de Covid-19.

Vacunación de trabajadores de la salud

“El sistema sanitario también se ha relajado. En un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar pero que creyeron que era oportuno tratarlos ahora y, así, en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el Covid”, había afirmado Fernández anoche.

Las reacción por las palabras de Alberto Fernández sobre el sistema sanitario

Tras ello hubo una fuerte reacción tanto de personal de salud como de la población, que en redes sociales se indignaron por la frase y comenzaron a rechazar ese dicho con el hashstag #RelajadosLasPelotas, bajo el cual mostraron en imágenes su trabajo y la dedicación con la que se desempeñan en medio de la seguna ola de coronavirus en la Argentina.

En la entrevista de hoy el Presidente además defendió las medidas, que incluyen el cierre de locales gastronómicos desde las 20, la prohibición de circular en las calles a personal no esencial entre las 20 y las 6 y la suspensión de las clases presenciales, y ratificó que “las fuerzas federales van a hacer cumplirlas”.

“Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto”, dijo y sostuvo que su decisión no la habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Reunión entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Archivo

Sobre el sistema educativo, Fernández admitió que tuvo “discusiones” al respecto del cierre decretado, de dos semanas, dentro de su equipo. “Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida: madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos”, indicó de acuerdo con lo publicado por Télam.

Consultado sobre si habló al respecto con Larreta, el mandatario respondió que no pero recordó que “siempre” mantuvo diálogo con el titular del Ejecutivo porteño. “Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé y las dialogué. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las once”, ejemplificó en relación a los pedidos de la Ciudad.

Y al respecto de la oposición, que critica la campaña de vacunación en el país por lenta y con pocos fármacos, Fernández apuntó a lo difícil que es conseguir tratos con los laboratorios. “Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?”, se preguntó.

También en su charla radial el Presidente anunció que se asignará un monto de 15 mil pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría. “No queremos que esas personas queden a la intemperie”, indicó.

