Alberto Fernández negó que la decisión de Macri haya sido un gesto de grandeza y comparó a Milei con Hitler

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el encuentro que mantuvo ayer con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca fue “muy importante y necesario” para la Argentina y señaló que su “preocupación no pasa por ser reelecto” sino “por que no vuelvan al poder quienes dejaron esta deuda maldita con el Fondo Monetario Internacional”.

En declaraciones a radio Perfil, recién llegado de los Estados Unidos, el Presidente insistió: “Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio” y agregó: “Creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos.

Sobre el encuentro con Biden, Fernández señalo: “Trato de ser siempre muy tranquilo y objetivo, creo que fue un encuentro necesario, no es la primera vez que hablo con Biden, ya lo hicimos en el G20 de Roma, en la Cumbre de las Américas, habíamos intentado una visita oficial y se había postergado porque justo se había contagiado de covid. Pudimos concretarlo ayer. Fue un encuentro necesario, Argentina y Estados Unidos llevan 200 años de relaciones diplomáticas, es el primer país inversor en la Argentina, es el mayor importador de litio de la Argentina”.

“Biden propuso hacer un encuentro para que participen funcionarios de los dos gobiernos, eso nos permitió no solo tener una charla franca sobre aspectos que nos preocupan sino sobre posibilidades hacia el futuro. Lo mejor que ha tenido este encuentro es que en exceso superó lo protocolar, no fue un encuentro protocolar, fue un encuentro de trabajo donde pude contar las diferencias que tenemos, las necesidades que tenemos de que ellos nos acompañen los organismos internacionales de crédito en el FMI como lo han hecho hasta aquí, siempre han acompañado las propuestas de la argentina en el FMI y ver como encarar ese futuro, no es un futuro lejano, la necesidad que el mundo expresa de gas con energías de transición, o de litio o de hidrógeno, son alternativas que la Argentina tiene y que necesita de inversores privados para explotar mejor esos recursos”, señaló el Presidente.

“Juan Domingo Biden”

Al ser consultado sobre aquella vez que llamó “Juan Domingo Biden” al presidente de Estados Unidos, Fernández explicó: “Biden expresa una mirada claramente keynesiana de la economía y ahí el peronismo y Biden se parecen, en esa mirada keynesiana de la economía, que entiende al capital como un mecanismo de producción y de desarrollo social antes que como de especulación financiera, como el neoliberalismo. Me parece que tenemos muchos puntos de afinidad ahí, en la Cumbre de las Américas Biden habló de ponerle fin a la teoría del derrame, que para una América Latina era imposible pensarlo de boca de un presidente estadounidense, pero dijo con toda claridad la necesidad de que el Estado esté presente, que el Estado distribuya más y se termine la teoría del derrame”.

“Tenemos una mirada muy afín, los dos compartimos una lógica keynesiana de la economía y eso nos vincula. Tenemos desde el primer día que hablé con Biden, él lo repite siempre, él tiene esa mirada de que él y yo heredamos de nuestros predecesores una economía muy maltratada y tiende a buscar paralelos. Y alguna razón le cabe porque es la mirada de lo que hace el neoliberalismo en el poder con lo que hace un keynesiano. Y eso creo que en ese punto puede ser que tengamos poder de contacto que algunos lo hacen (verlo a él) más peronista, pero no tiene que ver con el peronismo sino con las lógicas de Keynes. En el partido de él también hay sectores más liberales y más keynesianos, Biden expresa el sector más puro en términos keynesianos”, abundó el Presidente.

La salud del Papa

El Presidente aseguró también que habló con Biden sobre la salud del papa Francisco: “De eso hablamos mucho. Biden siempre dice que hablamos de nuestro amigo en común, el Papa. Siempre que hablamos me recuerda que cuando el Papa visitó EE.UU. y él era vice, era el único que profesaba la fe católica, por lo que le encomendaron acompañar al Papa toda su gira, en toda su prédica en EE.UU. y quedó impactado por el Papa, su forma de ser, sus ideas sobre el mundo. El Papa tuvo un gesto que es público, él me lo ha contado cada vez que me vio, conmovió a su familia. Estando el Papa en Filadelfia de gira hacía pocos días había fallecido un hijo de Biden y el Papa le pidió que reúna a su familia en su casa, Biden reunió a 10 familiares cercanos y el Papa fue a visitarlos y darles aliento por la pérdida, Por eso tiene un afecto particular por Francisco”.

Argentina y la globalización

“Estos viajes sirven para entender lo que pasa en el mundo y cuánta conexión hay entre los conflictos internacionales y la política local, la verdad es que la influencia de lo global en la suerte de los países es cada día más grande. en la Cumbre Iberoamericana fui el primero en hablar y fui el primero en plantear los dilemas que el mundo tiene, la crisis de la globalización, ya la globalización como la conocimos ha fracasado, esa idea de la gran aldea, solo generó países centrales y periféricos”, señaló el Presidente.

“La globalización terminó promoviendo un capitalismo financiero que trabajando sobre la base de los derivados financieros generó crisis de 2008 y ahora otra que no sabemos hasta dónde va a llegar. Con lo cual creo que ese planteo que hice sobre la necesidad de pensar la globalización porque el mundo ha cambiado, no solo me encontré con que en Iberoamérica había una adhesión muy alta. Biden dos o tres veces en la reunión nos dijo que el mundo era otro, que había cambiado y que había que ver cómo en ese cambio construíamos un sistema más justo”, remarcó Fernández.

“Para lo que más me sirvió el viaje no fue para reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en las internas sino para darnos cuenta cómo está parada la Argentina, los riesgos que corre, cómo se puede ensamblar en el mundo, cómo aprovechar esas condiciones. Con Biden tuvimos una mirada común, en el sentido de que la Argentina tiene un futuro de prosperidad evidente, y que está atravesando un mal trance por la situación de la sequía, ese futuro próspero inminente hay que potenciarlo”, afirmó el primer mandatario.

La polémica por la portación de armas

El Presidente también se refirió a la polémica instalada por el candidato a presidente libertario Javier Milei sobre la portación de armas. “El juego de las internas, de la política, la verdad es que uno ve que a veces caemos en lugares donde no deberíamos caer. Llegué a Washington y había banderas a media asta, pregunté la causa y era por la matanza en Nashville, es algo permanente, recurrente en EE.UU., que en un colegio alguien entre con un rifle y termine matando chicos y profesores. Biden está planteando una ley que limite la venta libre de armas y le comentaba que estaba muy de acuerdo con eso y que la venta libre de armas es justificar la justicia por mano propia o la locura como en estos casos sin ninguna razón de repente alguien agarra una ametralladora y se carga una cantidad de vidas incomprensible. Y le planteaba que en mi propio país hay un dilema con políticos que planteaban que la gente tenía que tener libertad para armarse”, manifestó Fernández.

La posibilidad de la reelección y el paso al costado de Macri

El Presidente volvió a recalcar como hace habitualmente que le tocó gobernar en tiempos de pandemia y guerra: “Da la impresión de que evidentemente el destino existe, existe, y que el destino quiso que me toque gobernar la Argentina en este tiempo, pero tengo la tranquilidad como dije en el Congreso de haber dejado todo en estos años y me llevo el honor de haber sido presidente de los argentinos”, señaló.

Consultado sobre si volvería a formar una fórmula con Cristina Kirchner de vicepresidenta, Fernández aseguró: “Tengo mucho respeto por Cristina, tenemos diferencias, las teníamos antes también. Y cada tanto vuelven a aparecer, pero tengo un respeto muy grande por Cristina. El tiempo que vivimos hoy nos obliga a democratizar el espacio. Y eso es dejar que la gente elija y hacer propuestas y dejar que la gente elija. La ausencia nos obligó a tomar resoluciones entre pocos, yo que he sido peronista toda mi vida siempre he cuestionado los personalismos y siempre he cuestionado las miradas, esta idea de las decisiones de dirigentes (únicos), es un tiempo en que la gente tiene que decidir. Lo que yo pienso tampoco es importante, lo importante es que volvamos a democratizar este espacio, que le pongamos pujanza, fuerza, que pongamos una dirigencia de reemplazo en el escenario, ese es el esfuerzo. Eso es lo que más me preocupa, mi preocupación no pasa por que yo sea reelecto, mi preocupación pasa porque la Argentina no retroceda volviendo a poner en el gobierno a los que nos condenaron a esta deuda maldita que tenemos con el FMI y con acreedores privados”, remarcó el Presidente.

“Yo no estoy eludiendo nada, dije una y mil veces que mi prioridad no es ser candidato, es que gane el espacio. Si yo termino siendo el mejor candidato seré yo, pero si es otro lo voy a acompañar. Yo necesito que el espacio gane y trabajo para eso. Trabajo para ganar las elecciones, no trabajo ni para ser el elector ni para imponer el elector. Trabajo para que ganemos las elecciones y el modo de ganarlas es democratizando el espacio, estoy convencido de eso, el peronismo ha tenido este debate. Lo vivió con Cafiero y con Néstor, que fue una renovación de facto, porque vino a competir contra el peronismo de Menem”, enfatizó el Presidente.

Fernández negó además que la decisión de Mauricio Macri de no participar en las elecciones presidenciales haya sido un gesto de grandeza: “Macri cometió un sincericidio: sabía cuál era su suerte y se corrió antes de que la suerte le demuestre lo que la gente piensa de él. El gesto de grandeza es una construcción de los medios para tratar de rescatar a alguien que la historia seguramente no va a rescatar”, señaló Fernández.

El helicóptero

Consultado sobre las declaraciones del intendente de Avellaneda, Jorge Ferreresi, que dijo que el Gobierno estuvo cerca de irse en helicóptero antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Fernández lo negó: “Con Jorge somos amigos, tengo enorme respeto por él, almorzamos al día siguiente de esa declaración. Lo que planteaba en esa declaración era que era un momento donde los medios y la oposición estaban hablando de una Asamblea Legislativa, de la posibilidad de removerme, de que el Gobierno sea expulsado, y en ese contexto donde parecía que estaba más cerca del helicóptero que de gobernar llegó Massa. Y la verdad que es una mirada objetivamente cierta. ¿Pero estaba cerca del helicóptero? No, eso es lo que muchos medios y sectores de la oposición intentaron generar, pero nunca dudamos en que a los peronistas cuando estamos en el gobierno nos preocupa gobernar y sabemos muy bien de qué se trata”.

Javier Milei

El Presidente se refirió también al crecimiento de Milei en las encuestas: “Es una amenaza a la democracia. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para acceder al poder, hay que abrir los ojos de la gente de que esos caminos no son saludables para el país. Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle que esos caminos no son saludables para el país y para una sociedad, definitivamente no lo son”, cerró Fernández.

