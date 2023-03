Ferraresi admitió: “Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”

escuchar

Cinco meses después de dejar el Gabinete nacional, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, hizo una fuerte confesión sobre el momento en que Sergio Massa tomó el mando del Ministerio de Economía en reemplazo de Martín Guzmán, quien renunció un sábado de forma intempestiva. “Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”, admitió el jefe comunal. Convencido de que es Cristina Kirchner quien debe ser candidata a presidenta del Frente de Todos este año, dijo que sería “imposible” lograr un postulante de consenso en caso de no competir la vice.

“Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Y sí, es así. El Gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes. Y Sergio vino a poner un freno a eso, a generar una síntesis también, porque nuestro gobierno tenía separados distintos ministerios, tenía que tener una acción en común. Sergio vino a poner un orden con respecto al tema de dólares, de compra de insumos; y fue una tarea titánica que la sigue haciendo todos los días”, planteó en declaraciones a AM 530 Ferraresi, que en ese momento todavía integraba el Ejecutivo nacional, ya que esto ocurrió en agosto.

“Habíamos llegado a 1200 millones de reservas. A veces los famosos mercados de la Argentina son maravillosos. Maneja más plata la Quiniela que los mercados. Se juega en la Quiniela más plata que en esa que es otra timba, pero se genera una psicosis sobre algo, los precios aumentan. Empezó a haber desabastecimiento, había cosas que no se conseguían; era un cóctel explosivo que había que resolverlo y Sergio tuvo pericia en eso, en cómo recuperar rápidamente reservas, hubo que ceder porque vino el posicionamiento del dólar soja”, continuó el intendente que es también vicepresidente del Instituto Patria.

Y pese a los elogios al líder del Frente Renovador, Ferraresi aceptó que esto no implicó que la cuestión se resuelva del todo porque “los objetivos no se pueden cumplir” dado al pacto vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y presionó por renegociar ese acuerdo. “Está claro que la Argentina no puede afrontar pagos de deuda de estas características o lo puede hacer en detrimento de la pobreza, y de estar atado de pies y manos en concretar lo que aspiramos: que la gente viva mejor”, sostuvo, en línea con lo que planteó Cristina Kirchner el viernes pasado en Río Negro.

“Cristina presidenta” y su oposición a un “candidato del consenso”

Con ella dijo que habló por última vez en enero, durante la Cumbre de la Celac, y se mostró decidido a militar una candidatura de la vicepresidenta. “Cuando menos gente vaya a votar, es cuando menos chances tenemos. Todo el mundo dice que se vota con el bolsillo; hay mucha gente que no tiene nada en el bolsillo y va a votar con una ilusión. Eso tenemos que generar y la única que genera eso es Cristina”, analizó el jefe comunal en cuanto a los próximos comicios.

Bajo esa postura, siguió: “Cuando ves y analizás que los jóvenes con rebeldía hoy se hacen libertarios, la única que está en condiciones de volver a conquistar a la juventud es Cristina, ningún otro. Por eso para nosotros tiene que ser la candidata a presidenta, eso es lo que trabajamos. Nos dijo ‘agarren el bastón de mariscal’ y agarramos el bastón de mariscal: construimos la épica, el volumen y el proceso político que termine con la candidatura de Cristina a presidenta”.

Y a pesar de que reparó en que “siempre hay riesgos” de perder en una segunda vuelta, Ferraresi sostuvo que no tiene sentido ir a una primaria si la vicepresidenta compite. “Cristina sintetiza porque tiene un potencial y un poder electoral como nadie, y si no otros tendrán que construir cómo se resuelve la primaria. No me imagino que Cristina pueda ir a una primaria, [gana] 99 a 1, no creo que nadie se anime”, enfatizó el dirigente, quien tajante aseguró que tampoco el Frente de Todos puede apostar por un candidato del consenso si la exmandataria no se suma a la carrera electoral.

“No creo que en este momento podamos tener una síntesis de un candidato que represente a todos los espacios. No estoy de acuerdo y sería para nosotros algo imposible de explicar tener un candidato de consenso. Vos decís nuestro candidato es... Y no estamos en condiciones de proponer eso porque después la sociedad nos va a decir: ‘Ponen a Juan para ganar y cuando gobiernan se ponen a pelear’”, justificó.

Cristina Kirchner y Jorge Ferraresi Tomás Cuesta - LA NACION

Por su parte dijo que dejó el Gabinete nacional por falta de coincidencias en las decisiones políticas y también porque creía que debía estar en el municipio porque la elección de este año se gana “de abajo hacia arriba”. Confirmó además que irá por la reelección en Avellaneda. No obstante, manifestó que tiene “cariño” por el presidente Alberto Fernández y que el mandatario siempre fue “muy bondadoso” con él.

Asimismo analizó aquel momento en que dijo que Fernández tenía que ir por la reelección, incluso en un momento donde ni siquiera se especulaba al respecto. “Era lo natural en un gobierno. Hoy hay cosas que no las hemos resuelto”, contrastó sobre su cambio de visión. Así dijo que en el Gobierno no entendieron que primero está la política y después la gestión, que el Frente de Todos logró ser un “frente táctico, pero jamás ideológico” y que no se redistribuyó la riqueza generada en estos años.

“Alberto en la cuestión de gestión es un tipo muy bondadoso. Él no cree en los proyectos o liderazgos individuales, sino en las cuestiones colectivas. No sé si es una virtud, él lo toma como una virtud. Cuando uno es ministro, hace las cosas para que luzca el Presidente, el ministro tiene que poner al Presidente en un lugar importante”, comentó.

También criticó que las discusiones internas se resuelvan por comentarios en off en los medios y como ejemplo puso las consideraciones que emanaron desde el Ministerio del Interior, conducido por el alfil kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, cuando no fue invitado a la reunión con Fernández, Luiz Inácio “Lula” da Silva y organismos de derechos humanos. “El episodio del presidente con Lula fue un off. ¿Quién lo reproduce? Clarín. El enemigo real hace que nosotros tomemos sus análisis para generar esta pelea pública”, cuestionó.

LA NACION