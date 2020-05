"No es un sacrificio que nos cuidemos. Sacrificio es que nos hagan sufrir", dijo el Presidente al compartir actividades con el gobernador Juan Manzur Fuente: Télam

Fabián López Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 20:08

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El presidente Alberto Fernández dejó entrever nuevamente que la cuarentena por la pandemia de coronavirus se extenderá después del próximo sábado 26 al menos por otras dos semanas y envió un contundente mensaje ante los reclamos de distintos sectores que piden volver a la actividad. "Hacer la cuarentena no es un sacrificio, porque no es un sacrificio que nos cuidemos. Sacrificio es que nos hagan sufrir", lanzó el jefe de Estado desde Tucumán, donde llegó esta tarde en su primera salida oficial por el interior del país desde que se decretó el confinamiento por la emergencia sanitaria.

Junto al gobernador peronista Juan Manzur, Fernández recorrió obras y anunció millonarias inversiones en infraestructura.

Horas antes, el jefe de Estado estuvo en Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora, donde cumplió con una similar agenda de actividades, acompañado por los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

La decisión de salir del aislamiento en la Capital Federal para mostrarse junto a dos de sus aliados en el norte del país le permitió a Fernández "correrse" del foco de conflicto que tiene como protagonistas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Manzur fue el principal armador de Fernández en esta parte de la Argentina durante la campaña y es considerado entre sus pares como "un albertista de la primera hora". De hecho, el 29 de octubre del año pasado, dos días después del triunfo de la fórmula que compartió con Cristina Kirchner, Tucumán fue la primera provincia que visitó Fernández, donde se comprometió a trabajar junto con los gobernadores durante su gestión.

Por su parte, el santiagueño Zamora, un kirchnerista histórico, es uno de los mandatarios que tiene una buena relación con el presidente y, a su vez, con los referentes del "cristinismo duro", por lo que puede tender puentes cuando las aguas de la interna peronista lo requieran.

Obras y anuncios de inversión

Fernández y su comitiva iniciaron su agenda en Tucumán con una visita a la fábrica Scania, ubicada en la localidad de Colombres, en la zona este de la provincia. Dicha planta, que reabrió sus puertas el pasado 27 de abril luego de presentar un estricto protocolo sanitario, se especializa en la producción de piezas para cajas de cambio, diferenciales y engranajes para camiones de la marca sueca.

Alberto Fernández en la planta de Scania, junto al gobernador Juan Manzur Crédito: Télam

Más tarde, Fernández y Manzur recorrieron una planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en la localidad de Las Talitas, distante 9 kilómetros al norte de la capital provincial. Las instalaciones, que constan de 220 kilómetros de cañerías y cuya construcción se completó durante la anterior gestión, fueron oficialmente transferidas recientemente por la Nación al Gobierno provincial para su puesta en funcionamiento.

Esta planta de tratamiento de líquidos cloacales beneficiará a 140 mil habitantes del Gran San Miguel de Tucumán y permitirá el procesamiento de los efluentes de Villa Carmela, Cebil Redondo, parte de Tafí Viejo y Las Talitas.

En conferencia de prensa, Fernández sostuvo que la planta se terminó en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, a quien agradeció por la obra, y le apuntó al gobierno de Macri por no haberla habilitado. "El mérito es de Cristina, que la terminó en 2015. Pero inexplicablemente, alguien por algún tipo de poca atención a los tucumanos, no la habilitó porque no simpatizaba con el gobierno provincial y perjudicó a decenas de miles de personas que no pudieron disfrutar de esa planta", lanzó sin dar nombres.

El presidente y Manzur también visitaron un centro modular destinado a la atención de pacientes con Covid-19 que fue construido como anexo al Hospital del Este "Eva Perón", ubicado la ciudad de Banda del Río Salí, 9 kilómetros al este de la capital tucumana.

Además, Fernández y Manzur firmaron convenios para la financiación de 67 obras de agua potable y cloacas en todo el territorio provincial por un monto de $2.372.573.146.También se acordó la asistencia nacional para la ejecución de obras de infraestructura viales, habitacionales, públicas e hídricas, en el marco del plan Argentina Hace, por un monto global de $1.080.000.000.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se comprometió con el Gobierno de Tucumán a gestionar ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el financiamiento para la obra "Planta depuradora y sistema de desagües cloacales de Alderetes, Banda del Río salí y San Andrés", que implicará una inversión de $3.983.000.000.

Cuarentena y deuda

Consultado sobre cómo se implementará la extensión de la cuarentena, el presidente reiteró que los gobernadores son quienes deberán definir qué actividades se podrían habilitar teniendo en cuenta la situación particular de sus provincias.

"Estoy muy contento porque los gobernadores han actuado con mucha responsabilidad. No todos tuvieron la misma suerte, porque donde hay asentamientos poblacionales demográficamente intensos, el problema es más agudo y es lo que nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires", explicó.

Y defendió su postura a favor de la extensión del aislamiento preventivo y obligatorio. "Hagámonos de paciencia. Siempre les digo a los argentinos. Hacer la cuarentena no es un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio que nos cuidemos. Sacrificio es que nos hagan sufrir, pero cuidar nuestra salud no es un sacrificio. Con la cuarentena estamos cuidando nuestra salud y la de los otros", argumentó Fernández.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre la negociación con los bonistas, el presidente recalcó que "el Gobierno ha hecho una oferta con mucha sensatez y con mucho rigor, tratando de garantizar que los que asumimos como nuevos compromisos podamos cumplirlos". Agregó que "esta es una oferta que responde a una lógica de crecimiento de la economía argentina y todos conocen cuál es el plan".

Una visita cuestionada

El viaje del presidente Alberto Fernández a Tucumán, una de las provincias que no tiene circulación comunitaria de coronavirus, en medio de la aceleración de contagios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue duramente cuestionada por la oposición.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) cuestionó a Fernández por "hacer una visita política en plena emergencia sanitaria". Y opinó que "este desembarco en Tucumán es inoportuno", teniendo en cuenta que la provincia registro un solo caso de Covid-19 en los últimos diez días.

A través de Twitter, la parlamentaria de origen radical dijo que el presidente "debe dar el ejemplo con sus actos". Y agregó: "A los tucumanos nos dicen que solo podemos ir al supermercado de a uno, al centro de a uno. Llevamos 60 días sin poder visitar a nuestros familiares, y Alberto Fernández realiza una visita que es más política que de actos oficiales impostergables por la cuarentena".

Por precaución, ni bien aterrizó en el aeropuerto, donde llegó en un avión Learjet de la Fuerza Aérea, el presidente Fernández se sometió, como cualquier viajero, a un control de temperatura de rutina para descartar la presencia de fiebre, uno de los síntomas del coronavirus.

Pese a la cuarentena, decenas de tucumanos salieron de sus casas y se agolparon a los costados de las rutas por las que circuló el presidente Fernández para saludarlo a su paso. "Quiero darles las gracias porque todos, responsablemente, con sus barbijos, se hicieron un rato para acompañarme al paso y transmitirme su cariño", manifestó Fernández.