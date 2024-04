El sorpresivo elogio del fundador de Rapanui a Javier Milei: “Este chico me encanta”

Escuchar

El CEO y fundador de Rapanui, Diego Fenoglio, manifestó su apoyo al proyecto de país que lleva adelante Javier Milei, elogió su discurso y manera de pensar, y dijo tener “buenas expectativas” sobre el futuro de la Argentina. Durante su paso por La Fábrica Podcast, espacio que reproduce voces del ámbito industrial, recordó también la mención que Cristina Kirchner hizo en el Senado sobre su heladería.

Tras una extensa introducción sobre la historia de la empresa alimenticia, los conductores del ciclo le preguntaron a Fenoglio por tres reformas que quisiera implementar en la Argentina de hoy. Previo a esbozar su opinión, confesó: ”Yo estoy absolutamente con Milei. El chico me encanta. Desde el momento en el que apareció, dije ‘este chico piensa como yo pienso’. Hay que ser eficiente, el Estado no puede gastar. Vos fijate, una empresa entra en concurso y está tres o cuatro años para salir. Este chico en cuatro meses nos está sacando. Evidentemente está haciendo las cosas bien. En ese sentido, la reforma laboral para mi es importante hacerla”.

Hecha la distinción, propuso: “Hay que facilitar el ingreso de productos para que las empresas chiquitas pasen a ser pequeñas empresas. Así es como crece un país, no con los grandes que empiezan a invertir. Para eso, por ejemplo, te lo digo en mi rubro que es del alimento, poder traer de China o Alemania cualquier máquina chiquita para desarrollar tu producto te ayuda. Es fundamental para ser competitivo. Antes, hace un año o dos años, querías traer una máquina de USD 4000, un empresario chico no podía. Era imposible. Ahora lo que están haciendo es tratar que esos empresarios puedan trabajar. Argentina tiene que empezar a producir. Tiene el material humano para hacerlo. Que el Estado deje hacer y que este país en diez años sea una potencia como Milei dice que tiene que ser”.

Más adelante, recordó el blooper de las dos veces presidenta que, en plena votación en la Cámara alta en mayo de 2021, preguntó -sin percatarse de que el micrófono estaba abierto-: “¿A qué hora cierra Rapanui?”. “El comentario de Cristina para nosotros fue buena publicidad”, resaltó el empresario. Y se explayó: “Cuando empecé con Rapanui, decidimos no hacer publicidad salvo en redes sociales. Y cuando Cristina preguntó lo que preguntó en esa sesión, fue una bomba”.

“Ella vivía a 40 metros del local que tenemos entre Juncal y Uruguay. Nunca la vi. Evidentemente mandaba a alguien a comprar. Al otro día de que pasara todo esto, no paraban de llegarme llamados al teléfono y yo no entendía nada. A raíz de los dichos de la exvicepresidenta, me llegaron a vincular con el kirchnerismo. Y hasta se pensó en mandarle a Cristina unas cajas de chocolates. Yo no le mandé nada porque sentí que era festejar un error suyo”, completó.

Durante los últimos tramos de la entrevista, volvió a reivindicar las políticas que promueve el líder de La Libertad Avanza (LLA) y sentenció: “Yo creo que como en una familia o en una empresa, no podes gastar más de lo que tenes. La inflación le pega a los más pobres. Es un error que se haya hecho todo esto durante tantos años. Me parece muy bien lo que está haciendo Milei. Tengo muy buenas expectativas. Si haces las cosas bien, todo sale bien”.

