Alberto Fernández volvió a dar clases en la Facultad de Derecho

Alberto Fernández se sacó el traje de presidente, bajó al llano y volvió a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde es profesor desde 1985. Lo hizo tras protagonizar una mañana en la que estuvo en el centro de la escena por anunciar un endurecimiento en la cuarentena de los viajeros provenientes de países en riesgo por el coronavirus.

El jefe de Estado se hizo presente a las 10 de la mañana en la sede universitaria ubicada en la avenida Figueroa Alcorta al 2200, en el barrio porteño de Recoleta, para dictar una clase de su materia " Teoría General del Delito y Sistema de la Pena ".

A pesar de la intensa agenda presidencial, Fernández ya había anunciado que continuaría dando clases en la Facultad, y que por lo menos, iría cada 15 días.

Más temprano, el Presidente en una entrevista radial había anunciado que todas las personas que ingresaban al país de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos y de cualquier país europeo, en donde hay alta circulación del virus, debían recluirse en sus domicilios de manera obligatoria. "La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito , que es poner en riesgo la salud pública", fueron las palabras del Presidente.

Además, informó que el Gobierno analiza la suspensión de vuelos entre la Argentina e Italia y la suspensión de todo evento masivo.

Prevención en la universidad

La Facultad de Derecho en particular y la Universidad de Buenos Aires (UBA) en general no están exentas de los cuidados que la comunidad universitaria debe tomar para evitar la difusion del nuevo coronavirus covid-19 .

La UBA dispuso que toda persona vinculada a esa casa de estudios que haya estado en algunos de los países con más casos de coronavirus no podrá concurrir a ninguna de las instalaciones universitarias durante los quince días siguientes a su regreso a la Argentina, incluso en el caso de que no presente ningún síntoma de estar afectado por el Covid-19. Para los casos de estudiantes y becarios que deban aislarse, no se computarán las inasistencias.

Presidente y profesor

No es la primera vez que el Presidente da clases después de estar en el centro de la escena política. Lo hizo, el 13 de diciembre, días después de haber asumido la máxima jefatura del país y se hizo presente en la casa altos estudios para integrar una mesa de examen de su cátedra.

En aquel momento, un alumno dijo en la televisión: "Es un excelente profesor que nunca desvió el tema. Jamás tocamos temas políticos. Me ayudó mucho en el examen. Es muy bueno explicando. Muy exigente".

También lo hizo antes de convertirse el Jefe de Estado argentino. Fue después de que la expresidenta Cristina Kirchner comunicara públicamente que Alberto Fernández era el candidato elegido para encabezar la fórmula peronista. Quien hasta ese momento era un simple profesor, f ue recibido con aplausos por los cerca de 20 alumnos que cursan su materia en la Facultad de Derecho de la UBA.

