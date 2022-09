Alberto Fernández y referentes del Frente de Todos participarán de la misa en Luján tras el ataque a Cristina Kirchner

Tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, buena parte de la plana mayor del Gobierno participará este sábado de una misa “por la paz y la fraternidad de los argentinos” en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, la actividad formará parte de las manifestaciones que el Frente de Todos planea realizar durante la jornada de hoy con actos en Parque Lezama y Parque Patricios.

Ministros y dirigentes de la coalición oficialista participarán de la ceremonia religiosa, que está convocada para las 13 y será presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján monseñor Jorge Eduardo Scheinig. La presencia de la vicepresidenta estaba en duda, aunque cerca de los organizadores veían poco probable que asista. Cristina no se pronuncia públicamente desde el ataque de Fernando Sabag Montiel en la puerta de su edificio.

En tanto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó el jueves que Fernández se encargó de invitar “a todos los ministros” del gabinete nacional a participar del evento. Confirmaron su presencia los titulares de las carteras de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros.

La convocatoria a la denominada “Misa por la paz y la fraternidad de los Argentinos” surgió de parte del intendente de ese distrito, Leonardo Boto, quien realizó una invitación a “todas las fuerzas políticas y sus representantes y vecinos y vecinas de otras confesiones cristianas y religiosas”.

Leandro Boto, intendente de Luján Twitter

Es que a la ceremonia fueron invitados referentes, legisladores y funcionarios nacionales, además de los 135 intendentes bonaerenses y los gobernadores. Desde Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta los líderes parlamentarios de Pro, la UCR y la CC.

“No fue una invitación de la Iglesia, sino política. El bloque decidió no asistir, pero tampoco la mesa de provincia ni en el consejo nacional”, dijo a LA NACION una fuente de Pro. Desde la CC también señalaron que declinaron de asistir. “No está dado el marco para que estemos”, agregaron. Los organizadores se ilusionan con que algún referente radical participe. En particular mencionan al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y a Facundo Manes (que ya advirtió que no se lo permite su agenda).

Por su parte, dirigentes de distintos movimientos sociales afines al Gobierno ya anunciaron que asistirán a la misa en Luján; entre ellos Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, y el titular de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

En el oficialismo señalan que la convocatoria está en sintonía en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que se comunicó con la vicepresidenta tras el atentado. La Conferencia Episcopal Argentina, (que este fin de semana llamó a realizar en todas las parroquias y capillas del país una “oración por la paz y la fraternidad” para acompañar la colecta Más por Menos), se desligó, sin embargo, de la pata política de la convocatoria.