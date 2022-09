Alberto Fernández y la plana mayor del FDT participarán de la misa en Luján tras el ataque a Cristina Kirchner

Luego de que se extendieran invitaciones durante toda la semana a la dirigencia oficialista y opositora, buena parte de la plana mayor del Frente de Todos participará mañana de la misa “por la Paz y la Fraternidad de los argentinos” en la Basílica Nuestra Señora de Luján impulsada a partir del intento de homicidio a Cristina Kirchner. Si bien la convocatoria se extendió “a todas las fuerzas políticas”, un sector mayoritario de Juntos por el Cambio ya anticipó que no asistirá. En la Casa Rosada, en tanto, avanzaban los preparativos para que Alberto Fernández participe junto con varios ministros.

La presencia de la vicepresidenta estaba en duda, aunque cerca de los organizadores veían poco probable que asista. Muchos de los fieles que irán hasta Luján, en definitiva, rezarán por ella. Cristina no se pronuncia públicamente desde el ataque de Fernando Sabag Montiel en la puerta de su edificio.

Invitaciones

A la misa fueron invitados referentes, legisladores y funcionarios nacionales, además de los 135 intendentes bonaerenses y los gobernadores. Desde Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (hubo acuse de recibo en ambos casos) hasta los líderes parlamentarios de Pro, la UCR y la CC. También se cursaron invitaciones a la Corte Suprema.

“No fue una invitación de la Iglesia, sino política. El bloque decidió no asistir, pero tampoco la mesa de provincia ni en el consejo nacional”, dijo a LA NACION una fuente de Pro. Desde la CC también señalaron que declinaron de asistir. “No está dado el marco para que estemos”, señalaron. Los organizadores se ilusionan con que algún referente radical participe. En particular mencionan al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -que ayer firmó un documento para repudiar el ataque a la vicepresidenta- y a Facundo Manes (que ya advirtió que no se lo permite su agenda).

Leandro Boto, intendente de Luján Twitter

El impulsor de la convocatoria y encargado de cursar las invitaciones fue el intendente de Luján, Leonardo Boto, del Frente de Todos. Lo hizo en acuerdo con el Arzobispado de Mercedes-Luján, que conduce el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, que será quien oficiará la misa a las 13. No se espera que nadie más tome la palabra. “La convocatoria se enmarca en la Carta a los Obispos recientemente publicada por la Conferencia Episcopal Argentina”, señalaron los organizadores. Y agregaron: “El propósito es reconocernos y encontrarnos en esta oración por la ansiada paz social, el diálogo entre líderes y los responsables de nuestras dirigencias”.

En el oficialismo señalan que la convocatoria está en sintonía en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que se comunicó con la vicepresidenta tras el atentado. La Conferencia Episcopal Argentina, (que este fin de semana llamó a realizar en todas las parroquias y capillas del país una “oración por la paz y la fraternidad” para acompañar la colecta Más por Menos), se desligó, sin embargo, de la pata política de la convocatoria.

Además de Boto (que en las últimas horas trabajaba muy activamente para invitar a múltiples referentes), otras figuras del oficialismo participaron de la convocatoria. Varios referentes de La Cámpora hicieron circular el “flyer” elaborado en Luján. La titular de Diputados, Cecilia Moreau, fue la encargada de hablar con los jefes de bloque opositores mientras que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en los contactos informales con referentes de Juntos por el Cambio que tuvo esta semana para tantear la posibilidad de un pronunciamiento conjunto, aprovechó esos llamados telefónicos para invitar a la misa.

Si bien ayer la Casa Rosada no había resuelto si Fernández iba a participar, hoy fuentes oficiales confirmaron que lo hará. También por estas horas confirmaban su asistencia varios ministros del gabinete. Algunos dirigentes del oficialismo están evaluando cuestiones de logística: la misa en Luján es a las 13, pero a las 16 en Parque Lezama tendrá lugar el acto del PJ porteño que se había suspendido el sábado que Rodríguez Larreta emplazó vallas en la esquina de Uruguay y Juncal. Si el programa del acto partidario se repite, participarán, entre otros, el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos y De Pedro.