El presidente Alberto Fernández defendió el aumento para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que dispuso su gobierno, negó nuevamente que se trate de un ajuste y respondió con dureza a los referentes de la oposición y a "algunos medios" por las críticas. "Algunos opositores y algunos medios quieren hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste", enfatizó.

"Yo tengo la tranquilidad de que lo que dije en campaña es cierto. La Argentina tiene que ocuparse de los que peor están. Entre ellos, hay muchos jubilados a los que el Estado les fue recortando derechos", dijo.

"Ahora muchos parecen los defensores de los jubilados, pero cuando hicieron la reforma previsional y les sacaron un trimestre de aumento, se callaron la boca", lanzó.

El Gobierno decidió, finalmente, que las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses subirán en marzo según una fórmula que implica, en primer lugar, aplicar un aumento de 2,3% y luego sumar un monto fijo de $1500. La medida generó varios cuestionamientos.

"Cuando suspendimos el sistema que propuso Macri para las jubilaciones fue porque actuamos con responsabilidad. Macri cambió un sistema de actualizaciones que tenía racionalidad económica, que tenía en cuenta los sueldos y cómo recaudaba el Estado. Y sobre esta base, construía un índice para marcar lo que ganaban los jubilados", relató.

"Macri dijo que iba a tener en cuenta los salarios y la inflación, convencido de que iban a bajar la inflación, pero terminaron con inflaciones del 53 por ciento. Esos mismos personajes nos dicen ajustadores a nosotros", agregó.

"La primera preocupación que tengo son los que peor están. Y los que peor están, en materia de jubilaciones, son los que ganan menos. Sobre ellos estoy dedicado a cumplir mis promesas, para que estén un poco mejor. Sé que no están todo lo mejor que pueden estar. Pero están mejor que en diciembre. Si tenés en cuenta las jubilaciones mínimas, han tenido un incremento del 19 por ciento, casi", dijo.

"Además, a partir de ahora no pagan más los medicamentos, porque serán gratuitos [...]. Y un jubilado paga 30 por ciento de sus ingresos en medicamentos. Si tenés en cuenta que la jubilación mínima es de 16.000 pesos, unos 5000 pesos que antes se gastaban en medicamentos quedan en sus bolsillos", detalló.

"Lo que intentan algunos opositores y algunos medios es hacer creer a la gente que estamos haciendo un ajuste sobre los jubilados, y esto es falso. El 86 por ciento de los que reciben beneficios de Anses estaban en esta situación. Y hoy vamos a anunciar que desde el 1 de marzo vamos a reintegrar el IVA a los haberes de los jubilados, con un tope de 700 pesos. Así que van a tener 700 pesos más", expresó.

"Es una vergüenza lo que están haciendo, siembran desaliento en un momento donde tenemos que salir adelante con el esfuerzo de todos", lanzó.

Y dijo: "Tengan la honestidad de decir que este es un gobierno preocupado por los que menos tienen, por darles un estándar de vida un poquito mejor. Este es mi objetivo final. Esto es doloroso, porque juegan con la expectativa de la gente, mucha gente cree que hacen un ajuste sobre ellos", agregó.

"Sé que hay muchos jubilados que reciben 35 mil pesos que están lejos de una situación de holgura, y merecerían más ingresos. Espero pronto remediar esto. Pero hoy tenemos una urgencia, hay jubilados que ganan, después de todo su esfuerzo, 16.000 pesos".

"Quisiera honestidad de los analistas. Quieren que no haya déficit fiscal, que paguemos la inflación, la deuda. No sean cínicos, algunos fueron titulares de bancos centrales, vieron fugar miles de millones de dolares", lanzó.

"Yo no me olvido de lo que hicieron, vivo todos los días en el país que dejaron. Todos los días viene un ministro distinto a contarme lo que dejaron. Les pido que se callen, no me hagan recordar lo que hicieron", añadió.