Aldo Leiva se enojó con Nicolás Mayoraz, increpó a Martín Menem y fue contenido por sus compañeros de bloque

El diputado de Unión por la Patria (UxP) por Chaco, Aldo Leiva, se enojó este miércoles con el libertario Nicolás Mayoraz y luego increpó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque fue contenido por algunos de sus compañeros de bloque. El episodio ocurrió después de la votación en general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), mientras la oposición reclamaba que los dos capítulos de la iniciativa fueran votados de manera nominal. Horas más tarde, el presidente Javier Milei se refirió a la situación en X.

La iniciativa había sido aprobada en general con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. Al comenzar el tratamiento en particular, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió que ambos capítulos se sometieran a una votación nominal. Además, reclamaron que el artículo 13 del capítulo 1, que permite utilizar reservas en operaciones financieras, se discutiera de forma diferenciada.

Compañeros de su bancada se dispusieron para tranquilizarlo

Después del cruce entre Martínez y Menem, Agustín Rossi (UxP) se acercó hasta el asiento del titular del cuerpo para cuestionar que hubiera dado por aprobada la moción del oficialismo para votar la iniciativa por títulos y no artículo por artículo. También lo hizo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuyos gritos pudieron escucharse en la transmisión oficial.

Al sector llegaron además los libertarios Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici y Mayoraz, junto con Itai Hagman y, posteriormente, Juan Grabois. En medio del tumulto, Mayoraz discutió primero con Rossi y luego con Hagman. Durante ese segundo intercambio mencionó a Leiva.

Leiva increpó a Martín Menem

El legislador chaqueño se levantó rápidamente de su banca e intentó llegar hasta el lugar en el que se desarrollaba la discusión, frente al asiento de Menem. Mientras varios diputados peronistas buscaban impedir que avanzara, Mayoraz comenzó a regresar hacia su lugar.

Leiva alcanzó el sector ubicado frente al estrado, donde fue contenido por Rossi y Hagman. Desde allí tuvo un cruce con Menem, que no pudo percibirse en la transmisión.

Cuando el presidente de la Cámara volvió a utilizar el micrófono para dirigirse al conjunto del cuerpo, el diputado de UxP buscó interrumpirlo y terminó teniendo también un intercambio con él. Finalmente, los integrantes del bloque opositor también regresaron a sus bancas.

La transmisión oficial muestra todo la secuencia que llevó a la tensión entre Leiva con Mayoraz y Menem

Unos cuarenta minutos más tarde, Leiva se dirigió desde su banca al conjunto de la Cámara. Afirmó que había sido “agredido de manera permanente”. Según relató, Mayoraz se le había acercado momentos antes en el comedor y se había burlado de la ropa que llevaba puesta. “Me dice: ‘Muy linda tu vestimenta, pero qué payasesco que sos’”, contó.

El legislador había llegado al Congreso con un saco en el que podía leerse, tanto en la parte delantera como en la espalda, la frase “Las Malvinas son argentinas”. La inscripción estaba escrita con la tipografía utilizada en la bandera que exhibieron los jugadores de la selección argentina después de vencer a Inglaterra en el Mundial de 2026. Leiva es excombatiente de la Guerra de Malvinas.

El diputado Leiva fue a la Cámara de Diputados con un saco que tenía la inscripción "Las Malvinas son argentinas"

“Hay actitudes que en lo personal duelen muchísimo”, sostuvo el diputado. Luego recordó que lleva más de 40 años de militancia política y aseguró que siempre había respetado a los demás integrantes de la Cámara. “Yo respeto, por lo tanto exijo respeto”, planteó.

Leiva también le preguntó a Menem: “¿A usted le falté el respeto alguna vez?”. El riojano respondió: “Cada vez que vota le falta el respeto al pueblo argentino y a toda la Cámara. Tiene que votar sí, no o abstención. Se toma dos o tres minutos y dice cosas que no corresponden”.

Cuando leas o escuches a los soretes abanderados de "las buenas formas" (tipo los Saguier y mierdas humanas equivalentes) mostrales esta postal y si a alguno el agua no le sube al tanque pasale el video a ver si "entienden" que es lo que hay del otro lado.

CIAO! pic.twitter.com/Jk1lBJoGoI — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2026

El diputado de UxP replicó que Menem les faltaba el respeto a los legisladores y que, de esa manera, también agraviaba al pueblo argentino que representaban. Antes de terminar su intervención, calificó a Mayoraz de “delincuente” y afirmó que quien no respeta “no merece que se lo respete”.

Horas después, Milei compartió una fotografía del momento en que Leiva avanzaba hacia Menem y era contenido por Rossi y Hagman. “Cuando leas o escuches a los soretes abanderados de ‘las buenas formas’ [...] mostrales esta postal y, si a alguno el agua no le sube al tanque, pasale el video a ver si ‘entienden’ qué es lo que hay del otro lado. ¡Ciao!”, escribió.