El coronel Tereso, de la Casa Militar, encabeza el recambio de la quinta de Olivos luego de la salida de funcionarios y empleados

De buena imagen en las filas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, el coronel Fernando Tereso enfrenta por estas horas una de las tareas más delicadas de su carrera.

Exjefe de Prensa del Ejército y número 2 de la Casa Militar desde principios de 2024, tendrá como meta ordenar el funcionamiento interno de la quinta de Olivos. Toda esa estructura fue sacudida hace una semana por los 15 despidos de personal civil dispuestos por el presidente Javier Milei, con la declarada intención de “fortalecer la seguridad”, terminar con “filtraciones” a los medios y enfrentar denuncias de irregularidades en la quinta presidencial.

Movimientos y denuncias cruzadas que también derivaron en la renuncia de Belén Agudiez, ya exsubsecretaria general de Planificación General, cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con despacho en el primer piso de la Casa Rosada.

Renunció Belén Agudiez Argentina.gob.ar

Segundo en el orden jerárquico del coronel Sebastián Ibañez, de trato directo con Karina Milei, quien decidió ubicarlo allí en marzo de 2024 en reemplazo del anterior jefe de Casa Militar, el coronel Alejandro Guglielmi, Tereso será el encargado de la designación de los reemplazos de jardineros, administrativos, mozos, personal de limpieza y cocina, incluidos en la administración general. Esa tarea, hasta hace días, estaba a cargo del intendente Osvaldo Javier Sosa, cercano a Agudiez y también bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, quien a diferencia de las dos citas anteriores no acompañó a su hermano a la asamblea general de Naciones Unidas, en Nueva York.

Fuentes con conocimiento de las modificaciones afirmaron que Casa Militar “está recibiendo personal y material proveniente de las Fuerzas Armadas y es el Estado Mayor Conjunto el responsable de llevar adelante el envío de los recursos”. Agregaron que este “refuerzo” no es nuevo, sino que este “proceso de constante profesionalización” del organismo “se viene produciendo desde el inicio de la gestión del Presidente Milei”.

¿Se militariza la quinta de Olivos? Desde el Gobierno lo niegan. “Hoy ya hay militares que hacen guardia y cumplen distintas funciones en la Residencia”, contestaron. Y agregaron que los principales cambios residen en las “funciones y responsabilidades relacionadas a la administración de residencia” y un “refuerzo del sistema de seguridad”.

“Al ser el segundo comandante, se va a encargar de todo lo que pase en Olivos, va a tener que estar más cerca de cosas de las que no se ocupaban” comentaron a LA NACION fuentes vinculada a las Fuerzas Armadas.

Desde el Gobierno agregaron que la Subsecretaría de Planificación General, ya sin Agudiez, y la Casa Militar están “en un período de transición de responsabilidades, unificando los diferentes sistemas que actúan en Olivos”. Mientras tanto, acotaron “el personal civil que prestaba servicios en Olivos será reubicado por Recursos Humanos en otras áreas de gobierno”, desmintiendo así eventuales cesantías.

La secretaria de gobierno Karina Milei. Gobierno recibió a los legisladores electos de LLA en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada Presidencia

Otras fuentes con conocimiento de lo que ocurre en el amplio predio donado por Carlos Villate en 1918, en el que el Presidente pasa la mayoría de sus jornadas, ratifican que los cambios ya están en marcha. Reconocen, en medio del hermetismo, que también impactaron las denuncias de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, por presuntas compras y contrataciones. “Que denuncie en la Justicia y que la Justicia investigue”, apuntó entonces una voz de Casa Rosada sobre las acusaciones de la diputada, quien radicó una denuncia, a la cual tuvo acceso LA NACION, en Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.

En un clima enrarecido por esas denuncias de un presunto “esquema de negocios privados”, entre ellos un “emprendimiento de catering de la familia del intendente de la residencia”, Tereso- cuyo currículum incluye un paso como oficial de caballería y otro como segundo jefe de Granaderos-intentará despejar sospechas y sobre todo volver a generar tranquilidad puertas adentro de la residencia presidencial.

El Presidente Milei recibió a Matías y Fran Fijap en Olivos, el jueves pasado.

Mediante el Decreto 1055/2026, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno aceptó el lunes la renuncia de Agudiez en un texto de unas ocho líneas. “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, indicó el texto publicado en el Boletín Oficial. Agudiez había quedado vinculada a la polémica por la reorganización, que el Gobierno justificó por una serie de “filtraciones” sobre la actividad de Milei y de su círculo más cercano.

“Al Presidente le acercaron datos sobre filtraciones, y Casa Militar venía insistiendo en reforzar la seguridad de la quinta”, comentó este miércoles a LA NACION una alta fuente del Gobierno, que recordó presuntas amenazas de muerte del grupo Hezbollah contra el funcionario de la SIDE Diego Kravetz, y habló además de una “amenaza telefónica” contra el propio Presidente en los últimos días.

Entre los despedidos estuvo también Sosa, quien había llegado al cargo de intendente de la residencia y mantenía un vínculo familiar con Agudiez. “Belén se va porque el que estaba ahí era su cuñado, por eso se va y no por otra cosa”, recalcaron cerca del Presidente.

En relación con Sosa, ya desde la semana pasada fuentes oficiales reconocían que el ex intendente “se mandó miles de macanas ahí adentro”, lo que le habría valido la perdida de confianza del propio Presidente.