“Alegría nao tem fim”, “baile morboso” y elogios para Scaloni y Messi: los mensajes de Milei tras la goleada de Argentina ante Brasil

El triunfo de la Selección sobre Brasil puso contentos a todos los argentinos y Javier Milei no fue la excepción. Una vez finalizado el partido, el Presidente publicó una serie de mensajes en los que elogió a los jugadores y al cuerpo técnico e incluso chicaneó al rival histórico de la Argentina: “Alegría nao tem fim (en portugués: “la alegría no tiene fin”). Muchas gracias por esta noche con tantas alegrías”, escribió en su cuenta de la red social X.

El mensaje fue publicado luego del triunfo argentino, que consolidó al equipo dirigido por Lionel Scaloni en la tabla de posiciones y consagró su clasificación anticipada a la próxima Copa del Mundo.

Minutos después, en diálogo con Radio Mitre, el mandatario habló sobre el “baile morboso” de la Selección y aseguró que “no tiene recuerdos” de haber visto un partido semejante. “A mí me parece que fue algo descomunal. No solo la contundencia en cantidad de goles, sino la cuestión estética. La Argentina ganó, gustó y goleó, las tres G”, resaltó.

ALEGRIA NÃO TEM FIM

Muchas gracias @Argentina por esta noche con tantas alegrías...!!! — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2025

“Fue algo maravilloso. Todavía estoy sorprendido con el gol de Giovanni Simeone, es muy difícil hacer un gol de esas características. Una alegría enorme”, continuó Milei y elogió: “Son un conjunto de profesionales enormes; talentosos, metedores y laburantes. El talento, si no se acompaña con trabajo, no funciona”.

A su vez, destacó la “grandeza del cuerpo técnico”, al que calificó de “maravilloso”. “Cuando la cabeza está podrida las cosas no funcionan y acá la cabeza está a la perfección, no es para cualquiera. Quiero manifestar mi admiración por Scaloni y el cuerpo técnico, son unos lideres positivos de características enormes”, dijo.

En esta misma línea se refirió a Lionel Messi, quien no pudo integrar el plantel durante los últimos dos partidos por una lesión. “ Todo el mundo sabe que tengo una debilidad crónica y marcada por Messi , están los videos de cuando todo el mundo lo insultaba y yo estaba a favor de él. Es lo más grande que vi en mi vida, no puedo contestar de forma racional”, afirmó y subrayó: “Es mi debilidad, nunca vi a una jugador hacer lo que hace él, es imposible. Si esto fue un baile morboso, es imposible no pensar cómo hubiera sido con Messi, capaz eran 10 los goles”.

La Selección argentina en el partido contra Brasil este martes. Twitter

Finalmente, hizo una comparación entre el lugar de poder en el que se lo posiciona como Presidente y expresó: “Hay que saber que uno no se puede relajar ni bajar los brazos: estar en la cima no es fácil. Cuando estás en la cima todos te quieren tirar y hay que redoblar los esfuerzos. Este conjunto está dando muestras de una grandeza enorme, es admirable tanto por la calidad de su juego como por sus actitudes fuera de la cancha”.

Milei no fue el único en publicar un elogio para la Selección. El ministro de Economía, Luis Caputo, también se manifestó en la red social X, en donde destacó a tres de los cuatro goleadores: “[Alexis] Mac Allister, Enzo [Fernández] y Juli [Álvarez] son buenísimos”, escribió el funcionario.

Mac Allister, Enzo y Juli son buenísimos 🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2025

LA NACION