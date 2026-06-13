Pablo Moyano vuelve al ruedo político y denunciará al Gobierno por la reforma laboral

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dejará el bajo perfil del último tiempo y volverá a ponerse al frente de una campaña contra el gobierno de Javier Milei. Según pudo saber LA NACION de fuentes sindicales, el dirigente camionero encabezará el martes próximo una conferencia de prensa para denunciar la “situación crítica” de los trabajadores ante la reglamentación de la reforma laboral.

El sindicalista, distanciado de su padre Hugo y alejado de la toma de decisiones del gremio, compartirá la presentación con Julio Sosa, presidente de la Sección Ferroviaria Global de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) e integrante de la Comisión Directiva de La Fraternidad.

Si bien no será un denuncia judicial, los dirigentes apuestan a plantar la primera bandera de resistencia política contra la reforma laboral, descontentos con la actitud dialoguista que mantuvo la CGT, pese a la instrumentación de cuatro paros generales desde que inició la era Milei.

En el encuentro, convocado para las 9.30 en Hipólito Yrigoyen 1964, Moyano y Sosa denunciarán al Gobierno por la “crítica situación de los trabajadores ante la reglamentación de la reforma laboral; el deterioro social y la persecución y multas al sindicato ferroviario que aplica la gestión”, según indicaron a LA NACION desde ese sector.

La Fraternidad denunciará la situación del sector

La movida, que representará la vuelta al ruedo de Pablo Moyano, se realizará en el marco del desarrollo del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria de la ITF, que reunirá los días lunes y martes a 45 dirigentes sindicales de 25 países.

También darán detalles sobre “las denuncias internacionales presentadas contra el Gobierno de Javier Milei”.

El presente de Moyano

Alejado de la CGT, de la que renunció en noviembre de 2024, Pablo Moyano se mantuvo desde entonces en una oposición frontal a la reforma laboral. Apoyó reclamos sectoriales del gremio de Camioneros en distintos puntos del país y se movió cerca de nucleamientos sindicales de perfil combativo como el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), donde militan la UOM, ATE y Aceiteros, entre otros.

Pablo Moyano, distanciado de su padre Hugo

Por el contrario, gremios que fueron de perfil netamente aguerrido como el SMATA aceptaron recientemente incluir en el sector el banco de horas, una de las innovaciones de la ley de ‘Modernización Laboral’, tal como reveló LA NACION.

Denuncia ante la OIT

Por su lado, la CGT y las dos CTA se unieron la semana pasada en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas, por los “graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo” por parte de la gestión de Milei tras la reglamentación de la reforma laboral.