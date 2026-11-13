Alejandra García, candidata al Consejo de la Magistratura porteño: “Estas elecciones son fundacionales”

El próximo martes, cerca de 50.000 abogados estarán habilitados para elegir a sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La elección se produce en un contexto especial para la Justicia porteña, que afronta una ampliación de sus competencias con la creación del nuevo fuero laboral. El Consejo -integrado por otros tres representantes de los jueces y tres más por la Legislatura- tendrá un papel central en su puesta en funcionamiento e intervendrá en la selección de 16 magistrados: diez jueces de primera instancia y seis camaristas.

García sucedió a gil Lavedra en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, ocupa el segundo lugar en la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza Hernán Najenson y tiene como principal referente político a Ricardo Gil Lavedra.

-¿Qué se pone en juego en estas elecciones del Consejo?

-Yo ya fui consejera de la Magistratura de la Ciudad en otra oportunidad, pero ahora hay algo que es fundacional. El Consejo tiene la responsabilidad de organizar el nuevo fuero laboral. Queremos que sea eficiente, que represente realmente los intereses de las personas que van a reclamar y que cuente con recursos para dar respuestas oportunas. ¿Quién mejor que los abogados y las abogadas, que por nuestro trabajo diario conocemos los tribunales, para opinar sobre cómo tiene que organizarse esta nueva Justicia laboral?

-¿Qué diferencia a su lista de las demás? ¿Qué propuestas concretas impulsan para el Consejo?

-Hace cuatro años, bajo la conducción de Ricardo Gil Lavedra, creamos la Unidad en Defensa de la Abogacía. Lo que hicimos fue devolverle la voz institucional al Colegio y ponerlo al servicio de la matrícula. Por eso nos acaban de elegir para representar en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este jueves asumieron dos de nuestros consejeros [Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento]. Esa forma de trabajo es la que vamos a llevar a la Justicia de la Ciudad: hacer valer la voz de la abogacía en la creación del nuevo fuero del Trabajo.

Nuestro diferencial es que venimos sosteniendo con acciones concretas lo que decimos. Fuimos al Congreso cuando quisieron atacar nuestras incumbencias profesionales. El primer proyecto de Ley Bases contemplaba las sucesiones notariales y el divorcio administrativo. Fuimos a la Corte y le pedimos que automatizara la actualización de la UMA, que es la unidad de medida con la que se calculan nuestros honorarios. Le reclamamos al Poder Ejecutivo por las vacantes y comenzaron a cubrirse. Y hace poco obtuvimos una cautelar contra disposiciones de la reforma laboral que pretendían responsabilizar a los abogados por la sobreestimación de los reclamos y permitir el pago de honorarios en cuotas. Ese es nuestro diferencial: sostenemos nuestros compromisos con acciones concretas.

-El rostro más visible del espacio es Ricardo Gil Lavedra, pero la lista también cuenta con el respaldo de Daniel Angelici. ¿Qué espacio tiene en el armado de la alianza?

-Hay uno de los consejeros que milita en su grupo político. Unidad en Defensa de la Abogacía nació hace cuatro años, con la candidatura de Gil Lavedra a la presidencia del Colegio y desde entonces se consolidó bajo su conducción. Es un espacio plural, integrado por distintas agrupaciones y sectores de la abogacía, con trayectorias y pertenencias políticas diversas, que comparten un proyecto común para la institución.

-Esta elección también tiene la particularidad de que La Libertad Avanza compite con una lista propia, al igual que ocurrió en las elecciones del Consejo nacional.

-En realidad, es un desprendimiento de la lista Unidad. Ellos participaban en el Colegio Público dentro de nuestra lista. De hecho, algunos de sus miembros fueron elegidos autoridades en representación de Unidad. En esta elección, el peronismo juntó a toda la oposición en contra de la lista Unidad y nosotros tuvimos ese desprendimiento.

Alejandra García, junto a Ricardo Gil Lavedra

Nuestra lista es de abogados y abogadas que ejercen la profesión y es sumamente plural. Fijate que ocurrió algo inédito: tanto el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que tiene una extracción más de izquierda, como el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad respaldan nuestra lista. El Colegio de la Ciudad emitió el viernes pasado una declaración de apoyo y hay integrantes de sus órganos directivos en nuestra lista.

-¿Cuál es su mirada sobre la nueva Justicia laboral porteña?

-Justamente, al tratarse de una etapa fundacional, podemos hacer que la nueva Justicia no arrastre los vicios o los problemas que existen en la Justicia nacional.

-¿Cuáles son?

-Básicamente, las demoras en los plazos y el tema de los intereses. Las demoras también están relacionadas con las vacantes. Muchos juzgados estuvieron vacantes durante mucho tiempo. Eso pasa en toda la Justicia nacional, no solamente en el fuero laboral. Las vacantes hicieron que la Justicia nacional se volviera muy lenta. Los concursos nacionales demoran muchísimo. Hay juzgados que llevan 15 años vacantes. Se acaba de cubrir un juzgado comercial que estuvo vacante durante diez o doce años. Nosotros también reclamamos siempre la igualdad de oportunidades para que abogados y abogadas puedan participar en los concursos, algo que en la Justicia nacional casi no se da.