La asunción de Adrián Grau como convencional constituyente en Bariloche finalizó en un escándalo luego de que respondiera con un gesto obsceno ante los manifestantes que se acercaron al acto para abuchearlo. Grau, que ingresó a la lista por el oficialismo local, había sido denunciado por reivindicar a Jorge Rafael Videla en redes sociales.

El episodio ocurrió durante la jura de los quince convencionales que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica de Bariloche. Al momento en que el intendente de la ciudad rionegrina, Walter Cortés, le tomó juramento a Grau, la mayor parte del público presente comenzó a gritar y cantar.

Bariloche: un convencional constituyente que reivindicó a Videla juró entre abucheos y respondió con un gesto obsceno

“Facho” y “son 30.000″, fueron algunas de las frases que se escucharon cuando el convencional subió al escenario. Mientras Cortés le recitaba el texto protocolar para proceder con la jura, los manifestantes también cantaron “como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Grau se vio visiblemente molesto y gritó “si, juro” con fuerza, y en tono desafiante, con la mirada colocada en sus detractores. Tras unirse a la fila de convencionales que ya habían jurado, y después de recibir una placa, levantó el dedo del medio con su mano izquierda y se lo exhibió a aquellos que lo habían abucheado.

El momento del gesto obsceno

La secuencia quedó grabada por la transmisión en vivo que realizó del evento la Municipalidad de Bariloche. La situación no pasó a mayores y el ambiente se calmó una vez que continuaron jurando el resto de los convencionales.

Grau, denunciado

Tal y como precisó LA NACION unas semanas atrás, Grau formó parte de la lista de candidatos titulares de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, espacio en el que confluyen el Partido Unión y Libertad (PUL), de Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), la fuerza liderada por el gobernador provincial Alberto Weretilneck.

A solo días de las elecciones para los convencionales que se realizaron el 1° de noviembre, Grau fue denunciado por presunta apología del terrorismo de Estado, luego de que Voz Radio difundiera una serie de publicaciones que el ahora convencional había realizado reivindicando a Videla y a la última dictadura militar.

Los posteos que habría realizado Adrián Grau en su cuenta de Facebook.

Entre los posteos más repudiados, Grau compartió una imagen de Videla calificándolo como “el más grande entre los grandes” y sentenció: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”.

En otras publicaciones, el dirigente lamentó que el régimen militar “no terminó su trabajo”, exhibió imágenes relativas a los denominados vuelos de la muerte, insultó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y reprodujo consignas negacionistas, al afirmar: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”. Tras tomar estado público los mensajes, la cuenta de Facebook fue dada de baja.

Los posteos que habría realizado Adrián Grau en su cuenta de Facebook.

Frente a la gravedad de los hechos, la Regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) formalizó una denuncia penal contra Grau por presunta apología del delito ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino.

Por otro lado, ayer integrantes del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad de Bariloche presentaron un escrito ante el MPF para que acelerara la investigación ante la inminente asunción de Grau como convencional.