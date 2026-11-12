La Cancillería organiza un llamado entre Milei y el nuevo presidente de Paraguay tras la caída de Peña

La Cancillería argentina traza por estas horas la estrategia para afrontar una nueva etapa que se abre en la relación bilateral con Paraguay, frente a la crisis política que atraviesa esa nación luego de la crisis de insolvencia del Ueno Bank, que todavía tiene sus esquirlas y que derivó en la caída de Santiago Peña, aliado del presidente Javier Milei.

Hasta ahora, el gobierno argentino evitó cualquier expresión sobre los hechos ocurridos en el país vecino y, por más que Milei mantenía con Peña un muy buen vínculo, nunca se refirió públicamente a su situación.

Según pudo averiguar LA NACION, las autoridades diplomáticas locales, que responden al canciller Pablo Quirno, realizan gestiones para que “próximamente” se concrete un llamado entre el presidente argentino y el antes vice de Peña, Pedro Alliana, que asumió en el Ejecutivo tras la renuncia del mandatario y de que el Congreso aprobara su destitución.

Alliana -empresario y exbasquetbolista, de 52 años, y de estrecha confianza del expresidente Horacio Cartes- tomó el mando el pasado 6 de noviembre, en base al procedimiento de sucesión que establece la Constitución de Paraguay. Lo hizo ante el Congreso y en una sesión extraordinaria. Deberá gobernar hasta agosto de 2028.

“Desde la Cancillería se está organizando una llamada entre los presidentes Javier Milei y Pedro Alliana próximamente”, afirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Pedro Alliana y su esposa, Fabiana Souto, el día de su asunción en sesión extraordinaria, frente al Congreso de Paraguay Stringer - dpa DPA

Todavía el gobierno de Milei no hizo un reconocimiento formal de la asunción de Alliana, como es tradición en la diplomacia con los presidentes que llegan por el voto popular. Sin embargo, LA NACION pudo saber que desde la Cancillería estuvieron en “contacto permanente” con autoridades paraguayas en medio del caos que devino en ese país por la retención de fondos por parte del Ueno Bank, de vínculos estrechos con Peña.

El exjefe de Estado se encuentra detenido de manera preventiva en una unidad militar de la capital, Asunción. Este jueves, la Fiscalía de Paraguay allanó la residencia presidencial, en el marco de la investigación contra el exmandatario por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

Santiago Peña firma su renuncia

Fuentes del gobierno de Milei aseguran que la Argentina mantiene una “excelente relación” con Paraguay y valoran que los problemas internos se solucionaron a través de los “canales institucionales”.

“Las relaciones con la República del Paraguay se mantienen de manera excelente y deseamos que puedan manejar esta transición de la mejor manera posible, siempre dentro del cauce democrático”, afirmaron voces de la Cancillería ante la consulta de LA NACION.

De momento, Milei no hizo alusión a la renuncia de Peña, a quien tildó de “amigo” cuando ambos coincidieron en la gestión.

El presidente dimitido de Paraguay fue un aliado de Milei, sobre todo en el Mercosur, frente a las posturas de Brasil (Lula da Silva) y Uruguay (Yamandú Orsi), dos administraciones en las antípodas ideológicas de la Casa Rosada.

Hasta ahora, los fondos de los clientes de Ueno Bank no fueron devueltos en su totalidad.