Alejandro Fantino pidió no volar más en Aerolíneas Argentinas y apuntó contra Pablo Biró: “Quieren que el país se venga abajo”

En medio de una fuerte disputa entre los gremios del sector aeronáutico y Aerolíneas Argentinas, Alejandro Fantino opinó sobre las medidas de fuerzas implementadas y que se tradujeron en la cancelación y reprogramación de 160 vuelos con más de 15.000 personas afectadas. El periodista arremetió contra Pablo Biró (Pilotos) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y pidió que que no se vendan más boletos de la aerolínea de bandera. “ Quieren que el país se venga abajo ”, aseguró.

“Me pregunto cómo seguimos soportando que aparezca Biró y nos deje sin aviones”, se preguntó Fantino al comienzo de una editorial en su canal de streaming. “No entiendo cómo nos quedamos tranquilos. El otro día, en Aeroparque, alguien que conoce del tema me contó que los terribles y reverendos cagones que hacen las asambleas, como APLA, Intercargo y toda esa banda, las hacen en los galpones del fondo de Aeroparque y no frente a la gente”, expresó.

En ese sentido, intimó a los gremios: “No se los ve cuando están en asamblea. Muchachos, ¿por qué no ponen los huevos sobre la mesa y dejan que la gente los vea haciendo las asambleas?”. “Sentate ahí como si te estuvieras comiendo un plato de ravioles con estofado y hacé la asamblea”, desafió.

Tras ello, descalificó a Biró y Brey a quienes llamó parte de la “runfla” e insistió sobre las asambleas: “Los picantes de Intercargo, ¿por qué no hacen la asamblea sentaditos en la cinta? A ver qué decimos nosotros cuando vamos a buscar los bolsos y no nos los entregan. Prueben a ver qué dice la gente cara a cara”.

“Todos acá hablamos y sabemos dónde estamos. Estos gordos impresentables, cagones de cuarta, paran el país y hacen la asamblea escondidos en un búnker. Pongan huevos. Te paralizan un país y nosotros, como unos pelotudos, cambiando los pasajes. Tenemos que entrar a la pista a buscar los bolsos nosotros”, evaluó el periodista y conductor de TV.

Asimismo, Fantino pidió a la gente que “no compren nunca más un pasaje en Aerolíneas” y que “no vuelen más por Aerolíneas”. En cambio, consideró: “Que explote por el aire y se termine de una vez por todas, y veamos quién le paga el sueldo a Biró. No seamos boludos. No le engorden más la billetera al gordo impresentable. Que vaya a laburar en un planeador a Disney”.

Pablo Biró (Pilotos) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) sellaron una paritaria por encima del 100% para los empleados de Aerolíneas Argentinas

Más tarde, opinó que tanto los líderes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y los de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) “quieren que el país se venga abajo”. Y siguió: “Y manejarnos la vida a todos. Ojalá haya 400 empresas nuevas y podamos volar sin Aerolíneas. Lamentablemente”.

Durante la jornada del viernes, por al menos nueve horas seguidas se paralizaron las actividades en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery como consecuencia de la frustrada negociación salarial entre los gremios del sector y la compañía presidida por Fabián Lombardo. Los gremios denuncian una caída de 72% en el poder adquisitivo de sus salarios desde noviembre a la actualidad.

Paro de pilotos y aeronavegantes en aeroparque Santiago Oroz

Si bien la medida de fuerza se levantó por orden del Ejecutivo nacional, la discusión parece haber quedado abierta. Para esta semana no está anunciada ninguna maniobra, sino que en cambio se retomarán las negociaciones.

El Gobierno decidió declarar esencial la actividad aeronáutica civil, sea pública o privada. La noticia la hizo circular el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Vamos a cumplir con toda la normativa que exige la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para avanzar con esta reglamentación, pero la vamos a aplicar”, se leía en el comunicado difundido. Además, señalaron que la reglamentación quedará en manos del ministro Federico Sturzenegger.

