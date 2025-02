El think tank Cedes respondió a los ataques de Fantino y denunció una campaña de difamación

Desde el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que fue acusado por Alejandro Fantino de promover una devaluación por intereses propios, emitieron este jueves una respuesta contra los dichos del conductor en tándem con el oficialismo. Allí se despegaron de las declaraciones, que fueron en línea con el discurso del Gobierno de que el dólar no está atrasado y también avaladas en los últimos días por la maquinaria de propaganda libertaria en la red social X.

“Muchos de estos tipos y estas fundaciones, sobre todo como Cedes, viven vendiendo informes al exterior. Estos tipos cobran en dólares y sus informes también. Con tres informes mensuales se alquilan un yate en Rímini [en Italia], ponen a cuatro odaliscas a bailar, traen a dos cobras que salen de una canasta con un hindú tocando una flauta traversa, se hacen pasar Coppertone [marca de protector solar] en la espalda, se van con el barquito a las Bahamas y nadan con los delfines. Todo mientras vos y yo estamos sacando vieja del agua para ver si sacamos un patí para fritar en Sauce Viejo”, había dicho el periodista oficialista en su programa de streaming.

En esa arremetida, que se viralizó, incluso llegó a asegurar: “Cobran en dólares, boludo. Estos tipos necesitan la devaluación. El Gobierno cree que hay economistas como estos. ¿Vieron cuando Javier [Milei] habla de ‘econochantas’? Habla de estos, de este tipo de personajes . Cobran en dólares, no les sirve este peso y los tipos juegan para el gran empresariado argentino”.

La crítica de Fantino a los economistas del CEDES

Estas consideraciones tomaron mayor relevancia porque se dieron justo en unos días en los que el Gobierno debió salir a ratificar la política cambiaria (con la que se alineó Fantino), ante una catarata de críticas que le llegan desde distintos sectores económicos que consideran que el dólar está atrasado y de informes internacionales. Asimismo, en un momento en que los focos están puestos sobre la Casa Rosada, y sobre todo en el Ministerio de Economía, por la expectativa en cuanto a si esta gestión alcanzará o no un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita el ingreso de fondos frescos.

Mientras que una amplia gama de profesionales salió a respaldar la coherencia de los integrantes del Cedes, este jueves llegó la respuesta institucional de parte del think tank. “Queremos agradecer a la comunidad científica y profesional que nos ha hecho llegar sus muestras de apoyo ante la campaña de difamación que han sufrido un grupo de nuestros investigadores”, indicaron en la nota de prensa.

“El respeto y la consideración que recibimos validan los 50 años de nuestro trabajo riguroso y comprometido con el país”, dijeron para defender su actividad desde el centro comandado por Roberto Frenkel y concluyeron: “Nunca ha sido nuestra conducta caer en las provocaciones, sino contribuir a fortalecer la democracia. No cambiaremos ahora”.

La arremetida de Fantino no pasó desapercibida, al punto en que hubo actores que comulgan en el mundo libertario que salieron a respaldar a la entidad, como Emilio Ocampo -que iba a estar encargado de la dolarización- o Lucas Llach -asesor del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-.

La amenaza de El Gordo Dan

El comentario de Llach no pasó desapercibido, al punto que tuvo un cruce en redes con Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, uno de los tuiteros libertarios más fuertes, que tiene nexos con el estratega Santiago Caputo. Es que Parisini ya había hecho una serie de ataques contra los economistas de Cedes cuando se cruzó con el tuit en respaldo al centro que había escrito el también exvicepresidente del Banco Central durante el macrismo.

“Lo de Fantino diciendo que economistas del Cedes quieren tipo de cambio alto para ganar más guita es de las mayores berretadas que he escuchado últimamente. He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y porque defendían el tipo de cambio inflacionario de Néstor [Kirchner], pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema”, comentó Llach.

Ante esto Parisini salió a denostarlo. “No podés defender a los que bardean al Gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del Gobierno. ÚLTIMO AVISO ”, le escribió en modo de amenaza. Ya pasó en otras oportunidades que Parisini puso en el medio de la escena a un funcionario y le dijo que lo iban a echar, y después lo expulsaron de la Casa Rosada.

Por su parte, Llach no se quedó callado. “Primero, no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. Segundo, opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!”, replicó.

primero: no me rompas los huevos que estoy viendo riestra-central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo! — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) February 12, 2025

