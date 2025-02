Malestar entre los economistas por la acusación de Fantino a un think tank

El periodista Alejandro Fantino acusó en su streaming a un centro de economistas de promover la devaluación y despertó una fuerte reacción de los profesionales, incluyendo la de algunos libertarios, que tildaron la información de “operación”. Fantino apuntó contra miembros del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y dijo que “necesitan la devaluación” . En un su programa en Neura, el conductor sostuvo que el centro es “todo humo” y apuntó contra Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti, Sebastián Katz y Leonardo Stanley. Los economistas no solo reaccionaron contra el periodista, sino que también hablaron de una “operación”.

“Yo les tiré estos nombres. Muchos de estos tipos y estas fundaciones, sobre todo como CEDES, viven vendiendo informes al exterior. Estos tipos cobran en dólares y sus informes también”, comenzó. La embestida se produjo luego de que el presidente Milei insistiera con vehemencia en que no hay un tipo de cambio atrasado y después de los despidos del titular de la Anses y de la hija de Domingo Cavallo, Sonia. A los cuestionamientos de Fantino se sumaron varios de los principales influencers libertarios, como Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”.

En su programa, Fantino fue escalando gradualmente: “Con tres informes mensuales, se alquilan un yate en Rímini [Italia], ponen a cuatro odaliscas a bailar, traen dos cobras a que salgan de una canasta con un hindú tocando una flauta traversa, se hacen pasar Coppertone [marca de protector solar] en la espalda, se van con el barquito a las Bahamas y nadan con los delfines. Todo mientras vos y yo estamos sacando vieja el agua para ver si sacamos un paty y fritar en sauce viejo”.

Tras ello es que brindó su más fuerte acusación. “Cobran en dólares, boludo. Estos tipos necesitan la devaluación. El Gobierno cree que hay economistas como estos. ¿Vieron cuando Javier [Milei] habla de econochantas? Habla de estos , de este tipo de personajes. Cobran en dólares, no les sirve este peso y los tipos juegan para el gran empresariado argentino”, arremetió.

Rápidamente, varios economistas, algunos incluso cercanos a la gestión actual, usaron sus redes para criticar las palabras de Fantino. Emilio Ocampo, quien fue uno de los asesores económicos de La Libertad Avanza y que en 2023 había sonado como presidente del Banco Central, apuntó contra el periodista.

“Los tuve a Roberto Frenkel y José María Fanelli de profesores en un curso de macro allá por 1984 en el que enseñaban Keynes 101. Seguramente crean que fui unos de sus peores alumnos pero los respeto como profesores y economistas. Además, siempre admitieron y respetaron el disenso en clase. También conozco a Martín Rapetti y, más allá de las diferencias que hemos tenido, siempre pudimos tener un diálogo fructífero y de mutuo respeto. No lo conozco a Sebastián Katz pero tengo entendido que, al igual que Martín, también es un economista serio y profesional. Basta con la demonización y las teorías conspirativas. Por suerte no vivimos en un régimen donde rige el pensamiento único. Celebremos la libertad de opinión y la posibilidad de disenso”, escribió en X.

El economista y expresidente del Banco Central Lucas Llach también tuiteó al respecto: “Lo de Fantino diciendo que economistas del CEDES quieren tipo de cambio alto para ganar más guita es de las mayores berreteadas que he escuchado últimamente. He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disguta el cepo y porque defendían el tc inflacionario de Néstor, pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema”.

Parisini salió a responderle. “Llach, no podés defender a los que bardean al gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del gobierno. ÚLTIMO AVISO”, publicó. Juan Carreira, conocido como “Juan Doe”, reposteó el mensaje de Parisini. Aun así, recibió una dura respuesta de Llach: “Primero: no me rompas los huevos que estoy viendo riestra-central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!.

El economista tuvo además un fuerte cruce con Esteban Glavinich, cuyo usuario es “Traductor Te Ama”. “El único topo infiltrado siempre fuiste vos”, le escribió Glavinich.

El doctor en economía Eduardo Levy Yeyati compartió: “Duele tener que aclarar esto: 1) CEDES es una institución decana de la economía argentina; 2) los citados son investigadores/docentes de la mayor honestidad intelectual (uno de ellos, alto funcionario del BCRA); 3) no hay odaliscas en Rimini. No naturalicemos purgas y escraches”.

Rápidamente recibió una respuesta de Parisini. “CEDES es una institución de economistas chantas que le erraron en la TOTALIDAD de los diagnósticos económicos que dieron en sus vidas y que ahora se dedican a pedirle al gobierno que devalúe para poder vivir barato con los dólares que cobran de afuera, a costa de empobrecer a los que no cobran en dólares como ellos. Son los mismos 200 chantas que juntaron firmas durante la campaña para alertar que Milei nos iba a llevar a una hiperinflación. ️NI OLVIDO NI PERDÓN”, escribió, citando el tuit de Levy Yeyati.

Luciano Cabrera, conocido en X como “El Trumpista”, retuiteó esta respuesta del “Gordo Dan”.

“Volvió 678, ahora por streaming. Operaciones contra economistas prestigiosos como en los peores momentos de Néstor Kirchner. ¿Algo más lejos del liberalismo que esto?”, escribió el economista de la Invecq Matías Surt.

Fernando Marull sumó su opinión: “Aclaración para millenials. Si escuchan que ahora un tal Frenkel y Fanelli son malos. Nada que ver, están en otra. Casi retirados y -dicen- ya ni se meten en temas coyunturales. No es por ahí. No sé dónde sacan la data”.

“El ataque de Fantino al CEDES y sus economistas es una operación burda y siniestra. Toda mi solidaridad con mis colegas”, agregó Nicolás Gadano.

Rapetti, uno de los economistas apuntados por Fantino, le contesto al periodista a través de X. “Me están llegando muchas muestras de afecto. Gracias! Dada la confusión, aclaro: el tipo de cambio real es un precio relativo; cuando está bajo (atrasado) conviene ir a Brasil, Miami o PdE [Punta del Este], o incluso a Rimini con odaliscas! Cuando está alto, ir a Mendoza, Bariloche o MdQ [Mar del Plata]”, ironizó.

