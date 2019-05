La esposa de Julio De Vido, en tv 49:24

Para la esposa de Julio De Vido , Alessandra Minnicelli, Cristina Kirchner "tuvo un gesto inhumano" con ella. "La conozco desde chica, decía que era como mi hermana mayor y desde que Julio [De Vido] está detenido no tengo contacto con ella", apuntó en diálogo con Luis Novaresio, donde también contó que desde que el exministro de Planificación está detenido la precandidata a vicepresidenta nunca lo llamó.

En este punto, trazó una diferencia con Néstor Kirchner quien -contrario a lo que Minnicelli dijo de Cristina- "tenía una oreja grande y escuchaba". Tal como enfatizó, él no le hubiera soltado la mano "porque uno es un equipo de trabajo, no es una persona sola que decide qué hace y qué no hace. Yo no puedo estar trabajando con vos y, de golpe, no apoyar tu gestión. No puedo hacerlo. Esto es lo que a mi me hace ruido todo el tiempo".

Según contó, ella siente que "fue un error haber dejado a Julio solo, como el piojoso y ese: 'si agarran a Julio a nosotros no nos van a carpetear', porque en realidad lo que se hizo fue sacar el tapón de la bañadera". Y sentenció: "Me parece que lo entregaron a Julio para no ir presos ellos".

De todos modos, Minnicelli remarcó que no es una persona que "pase factura" por lo que, si se la cruza, la saludaría y le diría que estuvo mal por no haberla contenido o haberla llamado. De hecho contó que su último contacto con la expresidenta fue el 8 de octubre de 2017. "Le preguntaría por qué no lo cuidó más a Julio", dijo. Para ella, la causa por la que está preso De Vido está "armada". Y advirtió: "Lo de los bolsos de [José] Lopez me pareció muy guionado. No sé por quién".

"Puteo a muchos legisladores que permitieron el desafuero de Julio, ninguno me lo pudo explicar y hay muchos que tienen más causas que él", contó. Y remarcó: "De Rossi para abajo, a todos".

Minnicelli sostuvo que su marido "nunca" firmó un contrato de obra con Lázaro Báez, a quien describió como "un tipo muy hábil". "Lo conocí cuando volví a Santa Cruz recibida y él trabajaba de cajero en el Banco Provincia. No era solo un cajero o un amigo que eventualmente hacía negocios con Néstor Kirchner, además asesoraba empresas vinculadas al banco".

La esposa del exfuncionario K se refirió a las elecciones y adelantó que, si bien no comparte la decisión de elegir a Alberto Fernández al frente de la fórmula, dejaría de lado "las cuestiones personales" para votarlos.