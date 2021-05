Alfredo Casero: “Lo peor es esto de agradecerles porque van a buscar las vacunas”

El actor Alfredo Casero criticó este martes al Gobierno por el manejo de la pandemia de coronavirus y la crisis económica. “El daño que están haciendo es imperdonable. A las personas comunes nos han declarado la guerra. Lo peor es esto de que les tenemos que agradecer porque van a buscar las vacunas”, señaló en declaraciones a TN.

“Esto me hace acordar mucho a la Venezuela de 2005: la destrucción sistemática de la clase media y el vaciamiento de las instituciones”, afirmó el actor.

“Lo peor es esa cuestión de que hay que agradecerle al presidente a la presidenta porque van a buscar las vacunas. Habla de el Estado, ‘de eso se tiene que hacer cargo el Estado’, dice. Él no es el Estado. Esta gente tiene que entender que son funcionarios. Son sirvientes de la gente que les paga para llevar a cabo algo”, graficó.

También habló de Cristina Kirchner: “Porota, ‘Rosalinda no se cuanto de Kirchner’, que no la quiero nombrar, que dice soy el camino, la verdad y la vida (dixit)”.

“Todo el mundo le tenía miedo a 678. Nunca he recibido ni una migaja por esto. Me acuerdo que una vez que me habían levantado muchos shows. Me las van a pagar. No le tenés que tocar tres cosas a un tipo: la mujer, el dinero y el corazón”, afirmó, sobre su relación con el kirchnerismo.

LA NACION