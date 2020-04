Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 19:07

Alfredo Cornejo, diputado nacional y exgobernador de Mendoza, se refirió a la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus, y afirmó que el "empoderamiento" que se le dio al Presidente "puede ser bien usado o mal usado".

"Lo que me preocupa es que, en el medio de la pandemia, el sistema político argentino ha empoderado al Presidente para ser el jefe de esta estrategia. No es una guerra convencional, pero es una guerra contra un virus. Ese empoderamiento puede ser bien o mal usado", afirmó el diputado. "Si en el medio de la pandemia un juez se anima a mandar a Amado Boudou a prisión domiciliaria fundándose en la pandemia, no quiero pensar cómo sería en otras circunstancias. ¿No será que la epidemia está siendo usada, de alguna forma, para colar este tipo de cosas? Porque la gente se indigna, pero como lo otro privilegia el cuidado de su salud, se licúa la protesta social", agregó Cornejo.

Sobre la "parálisis" del Congreso Nacional como consecuencia de la pandemia, el dirigente radical agregó: "No me explico cómo no está funcionando el Congreso. Hoy, en la guerra contra el coronavirus, hay mecanismos como la videollamada para que nosotros podamos estar funcionando y generando una circulación de información que permita controlar al Gobierno y que el empoderamiento sea bien usado.

En relación al escándalo de los sobreprecios, el presidente de la UCR afirmó que "la explicación de Alberto Fernández no es satisfactoria". "El Estado hoy, en estos tiempos de parate económico, tiene innumerables instrumentos para negociar precios en mejores condiciones que aceptando una lista y llana cartelización", sentenció.

Sobre la reducción de los sueldos de los políticos argentinos para hacer frente a la pandemia y paliar la crisis, el diputado nacional opinó que "los gestos simbólicos de toda la dirigencia son oportunos". "Son importantes, como se los propuso el interbloque a Massa y al Gobierno, que sean los tres poderes los que hagan una contribución durante la pandemia, pero el Gobierno las rechazó", finalizó Cornejo.