Alicia Kirchner le aceptó la renuncia de su jefe de Gabinete

SANTA CRUZ.- La gobernadora Alicia Kirchner aceptó la renuncia del Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez y le agradeció el trabajó realizado, según informó oficialmente la gobernación santacruceña. La gobernadora lo comunicó este mediodía a sus ministros durante la reunión de gabinete que se lleva adelante en la Casa de Gobierno.

Tras los resultados electorales de las PASO del domingo pasado donde el Frente de Todos perdió ante el frente opositor Cambia Santa Cruz por más de 12 puntos de diferencia, los nueve ministros y el jefe de Gabinete habían puesto su renuncia a disposición de la gobernadora.

Esa movida, después seguida por los ministros del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fueron parte del operativo presión sobre Alberto Fernández para que también renovara su gabinete.

De este modo, a partir de hoy Álvarez deja de cargo como una de los alfiles políticos de Alicia Kirchner, pero a diferencia de las instancias que por estas horas se vive en el gobierno nacional, la gobernadora lo despidió con buenos augurios: “Estoy seguro que desde el lugar que te toque seguirás realizando tus aportes porque la provincia lo necesita”.

Leonardo Alvarez, exjefe de Gabinete de Alicia Kirchner. Secretaria de Estado de Medios e Información Pública, Gob. de Santa Cruz

En un intento por traer aire fresco a su gabinete y preparase para las elecciones de noviembre, Kirchner aceptó la renuncia de Álvarez. “No es momento de palabras sino de acciones, dejo un cargo pero no abandono un proyecto político en el que creo”, expresó el ahora ex funcionario según consignó el diario local Tiempo Sur. Y agregó : “Siempre me van a encontrar del mismo lado, del lado de la vida. Acepto y valoro cada decisión de la gobernadora Alicia Kirchner, a quien admiro y quiero”, finalizó.

Álvarez, oriundo de Puerto San Julián, llegó a la política desde el mundo empresarial, fue director de la Agencia Municipal de Desarrollo y desde allí se ganó un lugar como diputado por el Municipio de su localidad, cargó que ocupó entre 2011 y 2015. En la primera gobernación de Alicia Kirchner fue nombrado al frente del ministerio de la Producción y desde el 2019 ocupaba el cargo de jefe de Gabinete.

Críticas internas

El miércoles pasado Alicia Kirchner estuvo en Buenos Aires, junto al presidente Alberto Fernández, en la presentación del proyecto que busca en incremento de la producción hidrocarburífera en el país junto a los gobernadores de las provincias petroleras, sin embargo no se expresó públicamente en respaldo al presidente, en medio de la debacle política del Frente de Todos.

Mientras tanto en Santa Cruz, sobre los resultados electorales, de parte del Frente de Todos, solo se expresó, Gustavo González, intendente de Puerto Deseado y cabeza de lista del FdT, quien reconoció que el partido oficialista se debía una charla interior y reclamó mayor respaldo y compromiso de los cargos políticos para noviembre. Entre quienes estuvieron analizando el magro resultado del kirchnerismo en la provincia, se contó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien mantuvo reuniones con referentes políticos locales: la mirada está puesta en noviembre y la cuenta regresiva ya empezó.