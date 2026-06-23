Allanan a Elías Piccirillo en su casa por una supuesta amenaza a Francisco Hauque

El juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento en el domicilio de Elías Piccirillo en el marco de una causa que investiga una supuesta amenaza al financista Francisco Hauque. La medida fue pedida por el fiscal Franco Picardi, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

“Se pidió el secuestro de los dispositivos electrónicos”, puntualizó una fuente de la investigación. El procedimiento se realiza en el departamento de la localidad de Banfield, donde Piccirillo cumple con el arresto domiciliario. En ese mismo lugar ya había sido allanado el domingo a la madrugada tras la difusión de los videos grabados por Jésica Cirio.

En este caso es por un caso de amenazas, que tramita de manera reservada. Hauque había denunciado públicamente las supuestas amenazas de muerte. En dos entrevistas, con TN y LN+, las atribuyó a “sectores oscuros del poder” con acceso a servicios de inteligencia, pero no dio nombres. También habló de amenazas “sofisticadas”.

La semana pasada, en estricta reserva, Hauque se presentó en Comodoro Py y aportó las pruebas. El fiscal Picardi le ofreció sumarse al Programa de Testigos Protegidos. Apenas un día antes, a través de su abogado, el financista se había ofrecido como arrepentido en la causa del rulo financiero y el SIRA: advirtió que hablará “si hubiera una imputación formal” en su contra y que podría aportar “información, documentación, datos y elementos de prueba de relevancia sustancial para el esclarecimiento de los hechos”.

Ese escenario todavía parece lejano.

“Poseo conocimiento directo sobre circunstancias, hechos, mecanismos operativos, y elementos probatorios cuya incorporación al proceso podría resultar de significativa utilidad”, prometió Hauque.

La relación entre Hauque y Piccirillo se quebró en enero del año pasado, cuando el primero terminó detenido luego de un procedimiento policial ilegal. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.

Una de las amenazas, según pudo saber se produjo hace dos semanas, casi a la misma hora que se estaba realizando la reconstrucción del hecho en Puerto Madero. Hauque decidió no asistir. Todos los testigos confirmaron que Piccirillo estaba visiblemente nervioso porque la pericia no arrojó el resultado que esperaba.

Elías Piccirillo y Francisco Hauque

En el medio de la batalla, Hauque pidió el miércoles pasado que declare como testigo Jesica Cirio, exmujer de Piccirillo, para que responda preguntas preguntas sobre el estado emocional de su ex pareja al momento del hecho (enero de 2025), y los “movimientos económicos observados”.

No es la primera vez que Hauque y su mujer reclaman que la exesposa de Piccirillo declare en sede judicial. Ahora la presentación se dio en el expediente 69295/2024 que investiga el supuesto préstamo de US$ 6 millones que derivó en la pelea entre los financistas.

A través de su abogado, Carlos Pousa, el financista también reclamó la semana pasada que se identifique al personal doméstico, custodios, choferes y empleados que trabajan en la casa de Piccirillo y Cirio en El Yacht de Nordelta.

LA NACION reveló este sábado videos donde muestran a Cirio mostrando fajos con millones de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde, exintendente y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado, Cirio dijo que esos videos fueron extraídos de su teléfono “sin su consentimiento”y deslizó que luego podrían haber sido editados. Los videos, igualmente, terminarán en la causa que tramita en Lomas de Zamora.