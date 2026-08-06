Ley de propiedad privada en el Senado, EN VIVO: se debate el proyecto de Milei, minuto a minuto
El oficialismo busca aprobar el proyecto en la Cámara alta en una jornada de alta tensión política; se prevé una gran movilización en las inmediaciones del Congreso
Tres gobernadores influyeron en el Senado y le dieron el golpe de gracia a la extranjerización de tierras
Al calor de la creciente presión política de los sectores más duros de la oposición a la administración de Javier Milei, la mayoría que Patricia Bullrich creía tener para aprobar el aumento en los límites para la venta de tierras a extranjeros se derrumbó en cuestión de días como un castillo de naipes.
La situación había sido profetizada por una senadora de larga experiencia política durante una conversación reservada que mantuvo con Bullrich el último lunes. “¿Cómo están con los votos?“, preguntó la legisladora en un momento de la conversación.
Marcelo Colombo: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”
La confirmación de la visita del Papa a la Argentina obliga a la Iglesia a moverse en otra velocidad. Comienza la cuenta regresiva para recibir a León XIV el 8 de noviembre y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, no deja detalles librados al azar. Entiende que el pontífice prepara su primer viaje a América Latina con la misión de “sostenernos en la esperanza, en medio de tantas dificultades y exigencias duras de la realidad”.
La Iglesia enfrenta el desafío de fortalecer su presencia en la sociedad civil, más allá de las especulaciones políticas sobre los vínculos con los gobiernos de la región. En uya entrevista con LA NACION, dejó en claro que la cooperación con la administración de Javier Milei en varios aspectos de la organización no condicionará el mensaje del Santo Padre.
La manifestación de figuras públicas en contra de la extranjerización de tierras complicó al Gobierno en el Congreso
La fuerte presión social resultó clave para que el Gobierno retirara el capítulo de extranjerización de tierras incluido en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada cuya discusión está prevista para mañana el Senado.
Esta tarde, el oficialismo excluyó los artículos que modificaban la Ley de Tierras para flexibilizar los límites a la venta de predios productivos a ciudadanos y empresas extranjeras.
Ante la presión de los aliados, el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras
En un giro dramático de los acontecimientos y ante la fuerte presión de los bloques aliados que empezaban a incomodarse con la crítica social y política que se instaló en torno al tema, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), aceptó retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el polémico capítulo de extranjerización de tierras.
La decisión se adoptó luego de un encuentro de Bullrich con representantes de la oposición dialoguista, que se celebró en el bloque radical, en el segundo piso del Senado.
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