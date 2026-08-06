Ley de propiedad privada en el Senado, EN VIVO: se debate el proyecto de Milei, minuto a minuto

Al calor de la creciente presión política de los sectores más duros de la oposición a la administración de Javier Milei, la mayoría que Patricia Bullrich creía tener para aprobar el aumento en los límites para la venta de tierras a extranjeros se derrumbó en cuestión de días como un castillo de naipes.

La situación había sido profetizada por una senadora de larga experiencia política durante una conversación reservada que mantuvo con Bullrich el último lunes. “¿Cómo están con los votos?“, preguntó la legisladora en un momento de la conversación.