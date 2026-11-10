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LA NACION

Allanan propiedades de Lázaro Báez en una causa por narcotráfico y lavado de dinero

Lo ordenó el juez federal de Río Gallegos en una causa contra el empresario, su pareja y otras personas; también allanaron la celda donde está detenido

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Una de las propiedades de Lázaro Báez en El Calafate que fue allanada en una causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico
Una de las propiedades de Lázaro Báez en El Calafate que fue allanada en una causa por presunto lavado de dinero y narcotráfico

La Justicia de Santa Cruz dispuso hoy más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez, que sigue detenido, en la provincia de Santa Cruz y en Buenos Aires. Lo llamativo es que los procedimientos se ordenaron en una causa por lavado de dinero y narcotráfico contra el empresario kirchnerista, su pareja Claudia Insaurralde, que se encarga de administrar todos los bienes, un chofer y otras personas, según pudo saber LA NACION.

Hay dos causas en trámite. Una de las denuncias la inició Norma Calismonte, la exmujer de Báez. Las investigaciones están a cargo del fiscal federal Julio Zárate, aunque también interviene la Procelac, a cargo de Diego Velasco.

Uno de los allanamientos, a cargo de la Gendarmería, se realiza en una propiedad de El Calafate, ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde Báez cumplió con su prisión domiciliaria. Esa vivienda fue allanada varias veces en el marco de otras causas. Tiene cinco habitaciones y la misma cantidad de baños.

También hay procedimientos en locales comerciales y empresas de la ciudad de Río Gallegos. En total son 27 allanamientos.

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