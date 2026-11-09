Tras la misa del Papa, Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Milei y exaltó la “justicia social”

Pocos minutos después de concluida la multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel reivindicó el concepto de “justicia social”, en un nuevo gesto de diferenciación con el gobierno de Javier Milei, del que se encuentra distanciada.

La titular del Senado respondió a un usuario de X que comentó que “le están pegando” a Villarruel por hablar de justicia social. Ayer, en el Palacio Libertad, antes de que el Papa pronunciara su primer discurso en la Argentina, la vicepresidenta había expresado su esperanza de que el Sumo Pontífice transmitiera “la palabra de la doctrina social de la Iglesia, que siempre tendió a la justicia social”.

“Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usás para tu beneficio político y personal”, escribió hoy la vicepresidenta en la red social X.

Victoria Villarruel sobre la justicia social X - Victoria Villarruel

Más tarde agregó que el artículo 75, inciso 19, de la Constitución nacional hace referencia a la justicia social. “Lo copio para los que no lo leyeron y están en política en Argentina, Constitución reformada durante el gobierno de su ídolo [Carlos] Menem”, lanzó, en un dardo dirigido al jefe de Estado, quien reivindica la figura del expresidente. La norma establece, entre las atribuciones del Congreso, la de proveer lo conducente al progreso económico con justicia social.

Se trata de uno de los principales puntos de discordia entre el Papa y Milei. En su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el líder del Vaticano dedicó un apartado al principio de la justicia social, donde postula que “se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos –y en particular a los más frágiles– vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”. Milei, en cambio, ha calificado la justicia social de “robo” y “aberración”, ya que, desde su óptica, implica un trato desigual frente a la ley.

Es que la justicia social es, a su vez, uno de los pilares del peronismo. La semana pasada, durante una recorrida por Luján –ciudad bonaerense en la que el Papa celebrará una misa el miércoles–, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que “León recoge y continúa el mensaje de Francisco, un papa que llevó al mundo un mensaje de justicia social”. Por su parte, en su carta de bienvenida al Pontífice, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aludió a la necesidad de recuperar la justicia social.

El saludo entre Victoria Villarruel y el papa León XIV en el Palacio Libertad Prensa Victoria Villarruel

Tras el discurso del Papa en el Palacio Libertad –y el saludo que recibió de él–, Villarruel celebró que León mencionara la “responsabilidad” de “acoger la vida desde sus primeros instantes”. “Tiene que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, disparó ayer, en otra crítica al Gobierno.

Hoy ratificó esa postura. Un usuario de X le pidió que se ocupara de impulsar la derogación del aborto, y la vicepresidenta contestó: “Eso lo hace el presidente o los presidentes de bloques de las cámaras. No ocupo esa función constitucional. Si de mí dependiera lo habría hecho hace mucho tiempo”.

Victoria Villarruel dijo que hubiera impulsado la derogación del aborto "hace mucho tiempo", si de ella dependiera X - Victoria Villarruel

Luego de que Milei volviera a cargar en agosto pasado contra la ley de aborto legal, sancionada por el Congreso durante la gestión de Alberto Fernández, el oficialismo aclaró que, por ahora, no impulsará la derogación de la normativa.

Las declaraciones que ayer hizo Villarruel se enmarcaron en el recibimiento de León XIV en el Palacio Libertad, al que asistió, como se encargó de remarcar el Presidente, “todo el arco político”.

Sobre su ausencia en la primera misa del Papa en la Argentina, celebrada hoy en el Monumento de los Españoles, la número dos de Milei explicó: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”. Sin embargo, agregó: “Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.