Amnistía Internacional denunciará a Milei ante la ONU por sus insultos a periodistas

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional anunció que presentará denuncias contra el presidente Javier Milei ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus recientes ataques a la prensa, en los que el jefe del Estado consideró que periodistas que investigaron su participación en el caso $LIBRA debían ser quemados en “la hoguera”.

En un comunicado, Amnistía Internacional consideró que las expresiones de Milei el viernes en la Fundación Faro, y en una entrevista radial posterior, constituyen una “grave e inadmisible escalada en la hostilidad presidencial hacia la prensa”.

“Amnistía Internacional denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. La organización advierte con profunda preocupación sobre la escalada de hostilidad hacia la prensa y llevará estos hechos a instancias internacionales, en el marco de su trabajo de seguimiento y denuncia del deterioro de la libertad de expresión en Argentina”, adelantó la organización de derechos humanos.

𝐀𝐦𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢́𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐚́ 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐚𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬.



Las declaraciones del presidente profundizan el… pic.twitter.com/ozS7RTEecY — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) October 26, 2026

Durante su discurso en la Fundación Faro, el presidente señaló por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó por su trabajo periodístico, tildándolos de ‘ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones’. Luego, en el mismo discurso, sostuvo que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, una expresión que evoca una violencia extrema", se subrayó en el comunicado de Amnistía Internacional.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que, “cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones”.

La reacción de Milei después del fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA

“Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad. El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada”, completó Belski.

Al anunciar que recurrirá a organismos internacionales para denunciar el accionar de Milei contra los periodistas, Amnistía Internacional repasó la cifra de ataques contra la prensa relevada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que en 2025 identificó 278 hechos, de los cuales en 119 el Presidente fue protagonista directo, siendo el autor de las agresiones.

“Amnistía Internacional expresa su solidaridad con los periodistas señalados y reclama al Presidente y a los demás funcionarios públicos que cesen los mensajes intimidatorios y estigmatizantes, reconozcan el valor del periodismo y garanticen condiciones para su ejercicio libre y seguro”, se concluyó en el documento que difundió la organización que, entre otras participaciones en momentos históricos de la Argentina, denunció en 1976 las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar.

Los dichos de Milei contra la prensa ya habían motivado un amplio repudio político y de instituciones académicas. Ayer, a los mensajes críticos desde el peronismo, el radicalismo y sectores de Pro no alineados con La Libertad Avanza, se sumó la crítica de Patricia Bullrich, jefa del bloque de Milei en el Senado nacional.