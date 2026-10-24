La oposición, una bullrichista y algunos aliados de LLA repudiaron el ataque de Milei a los periodistas por el caso $LIBRA

Dirigentes de todo el arco opositor condenaron los dichos que el presidente Javier Milei pronunció anoche, cuando afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera” los “hijos de puta” y, entre ellos, nombró a distintos periodistas, tras haber sido sobreseído en la causa $LIBRA. Referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y Pro, entre otros, expresaron su repudio y su solidaridad con la prensa.

Incluso, hubo representantes del oficialismo en el Congreso que también se atrevieron a desmarcarse del feroz ataque de Milei contra los periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. Consultada por LA NACION, la diputada libertaria Silvana Giudici, un alfil de Patricia Bullrich, sostuvo: “El trabajo de los periodistas es investigar, disentir, publicar información, incluidas sus opiniones e ideas con absoluta libertad”.

“Eso he defendido siempre, creo en la prensa como factor de equilibrio y contrapeso del poder”, agregó Giudici, referente de Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Durante su discurso en la Fundación Faro, el mandatario sostuvo que la causa fue “utilizada políticamente por sectores de la oposición” y por “el grupo LA NACION y sus secuaces para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. A continuación enumeró a algunos de los periodistas que cubrieron el caso (Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio) y los trató de “ensobrados y corruptos”. En tono desafiante, agregó: “Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.

Segundos después, alzando la voz, advirtió: “¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y eso implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de puta en la Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos; y acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Las cámaras mostraron a altos funcionarios del Gobierno sonriendo y aplaudiendo ante los dichos de Milei: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; Horacio Marín, titular de YPF; y el diputado Luis Petri, entre otros. La senadora Bullrich, que viene marcando cada vez más distancia con Milei y ha defendido la libertad de prensa en distintas oportunidades, optó por tomar de su copa y evitó el aplauso.

La reacción de Milei después del fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA

Las declaraciones del Presidente desataron fuertes críticas de dirigentes de la oposición.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Pablo Yedlin, Cecilia Moreau, Sabrina Selva, Nicolás Trotta y Juan Grabois, pertenecientes a distintas ramas del peronismo, se pronunciaron en las redes sociales. Desde el massismo, Moreau comentó: “Intolerable y peligroso”. Ante la consulta de LA NACION, la legisladora agregó: “Me parecieron declaraciones muy graves y preocupantes. El Presidente volvió a demostrar, una vez más, lo mal que se lleva con la democracia y con sus pilares fundamentales, en este caso la libertad de prensa”.

LA SEÑAL QUE ESTABAN ESPERANDO LOS MERCADOS



Con el riesgo país en el máximo del año y después de burlarse de la gente que no llega a fin de mes, Milei se para sin vergüenza en el atril y dice “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.



Es uno de los… pic.twitter.com/jvXXyIWU8U — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 24, 2026

La Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió, salió en bloque a condenar los ataques. El presidente del partido y titular de la bancada en Diputados, Maximiliano Ferraro, que presidió la comisión especial investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, tildó a Milei de “sinvergüenza” y manifestó su solidaridad con la prensa.

Su par Mónica Frade escribió: “La hoguera la lleva en su interior y lo está quemando. Será cenizas en un año”.

En esa línea, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, calificó el hecho de “una enorme gravedad institucional”. “Milei utilizó una figura que nos retrotrae a la Edad Media en la que se condenaba a morir en el fuego de una hoguera al que pensaba diferente”, puntualizó el intendente de Venado Tuerto.

Y continuó: “Este tipo de comportamiento nos debe llevar a preguntarnos si es posible una convivencia democrática si todos toman su ejemplo y degradan con ese nivel de violencia a quienes cumplen con el trabajo de informar”.

Entre tanto, el diputado radical Pablo Juliano planteó: “Es uno de los peores ataques al periodismo desde la vuelta de la democracia. Toda mi solidaridad con los periodistas atacados. Cuidado, presidente. Quien siembra vientos cosecha tempestades”.

Los gobernadores de la UCR, en medio de negociaciones con el Gobierno por posibles acuerdos electorales, no se pronunciaron al respecto.

Desde el Partido Socialista, el diputado Esteban Paulón lo calificó de “desquiciado, desequilibrado, temerario”.

Desquiciado

Desequilibrado

Temerario



Tomen nota todos los empresarios que pagan cientos de miles de dólares para devolver favores al gobierno a través de la Fundación Faro.

Esto se va a terminar. Y nos vamos a acordar. pic.twitter.com/dMG24HRiPD — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 24, 2026

También desde la Coalición Cívica, el legislador porteño Facundo Del Gaiso afirmó que a Milei “se lo recordará por los insultos contra los periodistas”, y el exlegislador de la Ciudad Hernán Reyes sostuvo: “Estamos naturalizando que nos gobierne un energúmeno”. Y se preguntó: “¿Cuánto falta para que la violencia pase del dicho al acto? ¿Quién garantiza que no cruce ese límite?”.

Críticas del macrismo

Desde sectores más cercanos al oficialismo, aliados de La Libertad Avanza en el Congreso criticaron al Presidente. El jefe del bloque Pro en el Senado, Martín Goerling, dijo a LA NACION: “Me parece un despropósito y una locura. Viniendo de la máxima autoridad institucional de la Argentina, tiene que cuidar ese tipo de expresiones. Mi solidaridad con todos los periodistas insultados de esa manera y, por supuesto, no comparto las formas ni el fondo ni la manera en que se dirige el Presidente”.

El senador macrista planteó que Milei debería “enfocarse en cuestiones importantes que necesita la Argentina, en la gente que está necesitando respuestas urgentes a muchas cuestiones del día a día”.

En cambio, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, tuvo una interpretación diferente: “El Presidente no dijo eso [que hay que quemar en la hoguera a determinados periodistas]. Cuando tuvimos diferencias con él sobre la prensa, lo dijimos públicamente y sin vueltas. Pero atribuirle a sus palabras un sentido que no tuvieron es faltar a la verdad, y eso no ayuda a nadie, tampoco al periodismo”, puntualizó.

En conversación con LA NACION, Ritondo dijo que estuvo en la cena de la Fundación Faro y que Milei estaba “retomando una idea de Adam Smith” y en ese marco se refirió a la “hoguera”: “No pidió que quemaran periodistas”, advirtió.

El jueves último, el partido que lidera Mauricio Macri difundió un comunicado en el que abogó por defender la libertad de prensa y mantener “el respeto por quienes piensan distinto”, luego del día de furia del Presidente en Madrid, donde insultó a Pedro Sánchez y a periodistas españoles. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Macri ni otras autoridades partidarias se habían expresado para repudiar los dichos de Milei.

El diputado Oscar Zago, titular del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, afirmó a LA NACION: “Se va de mambo. No puede ser que cada uno que piense diferente sea una bosta, una mierda humana, ahora hay que quemarlos en la hoguera. Alguno le tiene que decir ‘basta, terminémosla’, porque siempre tiene una vuelta de más”.

Las reacciones en el PJ

“Quienes aplauden como focas la amenaza de quemar en la hoguera (llamativo el método inquisicional elegido) a periodistas son corresponsables de avivar las llamas”, escribió el tucumano Yedlin, en alusión al auditorio que celebró los dichos del Presidente.

Algunas cosas que quedan cada vez más claro,

Nada Marcha de Acuerdo al plan (#NMAP) y los nervios se notan.

El poder judicial de Argentina se debe una fuerte reforma, nadie que haya leído la causa $Libra puede sobreseer sin llamar a declarar a NADIE a estos impresentables. Acá… pic.twitter.com/9sxCGReIsx — Pablo Yedlin (@pyedlin) October 24, 2026

Por su parte, Grabois dijo a LA NACION: “Existe una práctica sistemática de abuso de poder con la que Milei va rompiendo cada día los límites de un estado democrático en una constante apología a la violencia contra los colectivos que le molestan. Es un método que se alimenta de complicidades, aplausos y silencios”.

El dirigente social consideró que se trata de “un método fascista con amparo del poder económico e impunidad judicial”. “Es lisa y llana persecución”, señaló. Además, Grabois sostuvo que la “naturalización” de los insultos por parte de la “cúspide del poder” tendrá “consecuencias muy graves para la cultura democrática argentina”.

“Estamos en peligro de que nuestro país se convierta en una colonia bananera bajo un régimen autoritario”, advirtió.