Andrés Larroque negó un presunto enojo por la candidatura de Sergio Massa: “Yo tengo claro que lo voy a votar”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, rechazó versiones de un supuesto enojo de su parte por la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que lo votará. Afirmó que Massa “es una persona preparada para ser presidente” y lo elogió como “interlocutor” entre el sector público y el privado.

“No sé de dónde salió eso. Entiendo que son cuestiones que se operan en off, o diferencias. La unidad era imprescindible, cada vez que el peronismo fue dividido sobrevino la tragedia”, afirmó el ministro provincial al rechazar haberse enojado por la elección de Massa para la candidatura presidencial, por la que competía el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, integrante también de La Cámpora.

“Por supuesto”, respondió Larroque cuando le consultaron, en una entrevista con Radio 10, si votará a Massa. “Con respeto por la tarea que desarrolla Juan [Grabois], pero es muy importante que Sergio llegue con el mayor nivel de acumulación electoral a las PASO y que trabajemos para consolidar ese resultado en la general” , sostuvo el ministro bonaerense. “Hace meses que se hablaba de la candidatura de Sergio. Es una persona preparada para ser presidente, tiene todas las ganas y lo transmite ”, elogió al tigrense.

Larroque, detrás de Máximo Kirchner, De Pedro y Massa en el acto del último 25 de mayo Rodrigo Néspolo

Larroque señaló que la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó como autocrítica que en sus gobiernos podría haber tenido “una mejor relación con el sector empresarial”, y, en ese marco, Larroque destacó a Massa. “Ella está hablando de la necesidad de construir un vínculo entre el sector público y el privado inteligente, y que pueda augurar un futuro próspero, que contemple crecimiento y distribución. Para eso se necesitan interlocutores y Sergio, sin duda, es de los más válidos”, añadió.

Para el exsecretario general de La Cámpora (dejó ese puesto en manos de la legisladora porteña Lucía Cámpora), es “reivindicable” el papel que jugó De Pedro, a pesar de haber sido corrido a último momento de la candidatura para imponer la postulación de Massa. “No creo que le haya faltado. Ha prestado un servicio que va a ser reconocido por la historia y que lo pone en un lugar de mucha potencia al futuro”, señaló.

Larroque dijo, además, que Unión por la Patria no puso en marcha una “campaña del miedo”, lo que consideró solo un “latiguillo” que se utiliza. “Veo que agitan el latiguillo de la campaña del miedo. No hay ninguna campaña del miedo, hay una cuestión muy concreta que ha ocurrido en la Argentina entre 2015 y 2019, que nos retrotrajo a situaciones muy penosas que tuvo que soportar nuestro pueblo en el pasado más lejano y tiene que ser el eje de discusión. No conforme con esa experiencia de gobierno neoliberal y tantas penurias para el pueblo trabajador y los sectores medios, están planteando versiones más radicalizadas y profundas. Lo que tenemos enfrente es muy peligroso ”, advirtió.

“No votar al peronismo es un salto al abismo y quien más lo va a pagar son los sectores humildes. Si hay una razón por la que tenemos que votar la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, y la de Axel Kicillof y Verónica Magario, es porque hay una decisión de que el Estado esté presente; las otras alternativas nos dicen que el problema es el Estado”, consideró el dirigente de La Cámpora, que señaló que ya no está en “el día a día” de la organización y que deben “abrirle paso a otros compañeros”.

