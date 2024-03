Escuchar

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, mantuvo este domingo por la tarde un tenso cruce con la conductora radial Romina Manguel. La discusión entre el exdiputado nacional y la periodista ocurrió mientras compartían opiniones respecto de la llegada del ahora presidente Javier Milei al poder, sus virtudes en calidad de jefe de Estado, su “pirotecnia discursiva” y las razones que facilitaron el ascenso del líder de La Libertad Avanza (LLA).

A lo largo de la entrevista en FM Milenium, Larroque profundizó sobre la figura del referente libertario. Admitió que “no hay duda de que llegó al poder de manera legítima” y destacó como única virtud del mandatario su oratoria. “Él tiene una habilidad discursiva que es indiscutible. Pasó en dos años de ser panelista de televisión a Presidente”, enfatizó. Luego, en contraposición, consideró que “tiene gestualidades que nos son democráticas o rozan la ilegalidad”.

Y profundizó: “No escatima ni verbal ni simbólicamente en ningún recurso. Está dispuesto a todo. No se caracteriza por ser un persona prudente, tiene verborragia y pirotecnia discursiva y tuitera”. Para Larroque incluso, la derrota electoral de Unión por la Patria fue mérito del actual mandatario sino, más bien, culpa de los “errores” y “dificultades” que atravesó el gobierno de Alberto Fernández. “No ganó él si no que perdimos nosotros. Y eso abrió un contexto anómico”, explicó.

Fue tras aquellas declaraciones que Manguel, en calidad de conductora del ciclo A confesión de parte, le cuestionó: “Cuervo, sabes lo que me sorprende... Vos sos un tipo... No te voy a negar la militancia, el hecho de caminar y estar siempre ahí... Pero es la primera vez que te escucho... Y no te enojes eh... Pero es la primera vez que te escucho subestimando a la gente. Decís que este señor [Javier Milei] es un genio discursivo y engaña. Y la verdad que [su victoria] puede haber sido una cuestión de que la gente no quería más lo que ustedes ofrecían, lo que ofrecía la vieja política. Y los pongo a todos en la bolsa”.

“Mirá, yo no pertenezco a la vieja política...”, aclaró el funcionario que responde a Axel Kicillof antes de ser interrumpido. “La gente quiere otra cosa. ¿Por qué los tienen que estar engañando desde el punto de vista discursivo?”, insistió la periodista una vez más. “No, Romina”, balbuceó Larroque y volvió a ceder la palabra a la conductora, que arremetió: “Cuervo, veamos juntos las encuestas. En muchos de los sectores populares y vulnerables de la Provincia, fue Javier Milei el que ganó”.

Fue ante aquel planteo que el exlegislador disparó: “¿Vos escuchaste todo lo que yo vengo diciendo? Si no me parece que estamos hablando de dos cosas distintas?”. Manguel entonces le recordó haberle pedido que no se enojara y volvió sobre su punto: “Pero seguís hablando del fabuloso discurso que atrae...”. Mientras hablaba, Larroque detuvo la alocución de la entrevistadora con un “¿me vas a dejar hablar o no?”.

La conductora radial procedió a ceder la palabra y el ministro de la provincia de Buenos Aires explicó su punto: “Reconozco que el electorado no volvió a la opción del macrismo y terminó decantando por otras ideas. Pero insisto en que los méritos de Milei para llegar a la presidencia tienen que ver con nuestros errores. ¿Y vos me decís que subestimó o no hago autocrítica? Desde ya, no pertenezco a ninguna vieja política”, le reprochó a Manguel.

Y completó con un pedido: “Yo no pertenezco a ninguna vieja política. No me metas en ninguna bolsa porque yo no tengo nada que ver con eso. Puedo explicar mi historia militante de toda la vida. No mezclemos las cosas”. Dando por zanjada la discusión, Larroque terminó por señalar -a título personal- que la habilidad discursiva de Milei es un elemento importante a tener en cuenta ya que “es funcional a una operación del poder económico para destruir la política”. Si eso pasa, ¿quién va a representar a la gente? Bueno, ellos lo están buscando. Milei ha resultado funcional a esto y tuvo colaboración de otros sectores políticos”, concluyó.

