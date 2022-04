Rodeado por Máximo Kirchner y Axel Kicillof, Larroque le apuntó a Martín Guzmán por la crisis

LA PLATA.- El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, lanzó esta tarde duras críticas al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán . Esta vez, sin embargo, no fueron declaraciones a la prensa o en las redes sociales: el dirigente de La Cámpora lanzó sus dardos en un acto donde se presentó un programa de ayuda alimentaria, rodeado en el escenario Axel Kicillof y Máximo Kirchner, pero también por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, uno de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández.

Luego de destacar la magnitud de la inversión de la provincia en los comedores escolares, Larroque hizo una pausa. “Tenemos sensaciones encontradas porque sabemos que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien, es porque las cosas están complicadas ”, dijo. Y, tras destacar que el programa presentado es un módulo “extraordinario”, haciendo énfasis en esta palabra, apuntó que la solución pasa por otro lado.

“La verdadera política de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía. Se hace con políticas económicas a nivel nacional . Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir poder mirar a los vecinos de la provincia y del país y decirles que hemos superado una etapa muy difícil. Y no pedimos mucho, porque ya lo vimos en Argentina. Ya lo vimos con Néstor Kirchner”, dijo Larroque, que en paralelo agradeció el respaldo del Presidente y de Zabaleta.

Lo aplaudían, a su lado, el diputado nacional Máximo Kirchner, que fue ovacionado pese a que no habló en público. Incluso fue más ovacionado que Kicillof, que presentó el programa alimentario y entregó un reconocimiento a un sacerdote que es parte de curas villeros.

“No negamos el conflicto. No lo escondemos. Sabemos que cuando por la vía del diálogo, acuerdo, consenso no hay resultados, porque hay cuatro vivos jugando a las escondidas, sabemos bien dónde nos tenemos que parar: es junto al pueblo. Defendiendo los intereses de las gente”, insistió Larroque.

El ministro de Kicillof aseguró que para dar un cambio rotundo hay que hacer política “sin jugar a las escondidas, peleándose con quien hay que pelearse ”, y fue más allá: “No tengamos miedo. No hay cosa peor que ser condenado al olvido de la historia. Que no nos degluta la historia siendo uno más. Venimos acá para transformar. No vinimos a durar. Vinimos a transformar las cosas enfrentando lo que haya que enfrentar”.

A su turno Kicillof destacó: “Yo sé que hay quienes no están de acuerdo o les duele. Pero las escuelas no solo imparten educación, también allí se acompaña se da de comer se crea ciudadanía. Cuando nosotros recibimos gobierno provincia se destinaban por mes 720 millones de pesos a SAE. Ahora pasamos a 11.189 millones de pesos. Se multiplicó por 15 el SAE. Más monto por ración, más cantidad”.

Por su parte, el ministro Zabaleta apuntó contra el Fondo: “El FMI es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Yo pintaba de pibe contra el FMI. Nosotros votamos por el apoyo a las grandes fortunas. Vinimos como gobierno nacional y gobierno provincial para que a los que menos tienen les vaya mejor. A mí que no me la cuente nadie, vamos a transformar la pobreza en un camino de recuperación. Vamos a decir que dos millones de pibes de escuelas se van a alimentar mejor. Vamos a construir presente y futuro a 17 millones de pobres”.

Tras la presentación de Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) Bonaerense, Larroque fue consultado por las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT). En declaraciones a C5N, dijo que a partir del acto de este lunes “cada uno puede tener su lectura política”. Sin embargo, aclaró: “Yo me quedo con que hoy estamos haciendo un gran esfuerzo, hay un apoyo del Gobierno nacional y vamos a pedir que sea mayor con el correr del tiempo porque el año es largo”.

Desde el encuentro, que se realizó en el parque recreativo, deportivo y cultural Thevenet de Florencio Varela, Kicillof explicó el origen de esta nueva política pública: “Cuando comenzó la pandemia y en todo el mundo se dificultó la presencialidad, hubo que tomar medidas muy duras, un problema que se nos presentó la duda de cómo podíamos hacer para que aun sin presencialidad continuaran las escuelas brindando el servicio alimentaria”.

Con críticas a la oposición, fundamentó la importancia del nuevo plan: “Yo sé que hay quienes no lo entienden porque no lo quieren entender. Hay quienes no están de acuerdo, hay quienes ideológicamente les duele, pero las escuelas de la Provincia no solo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad”.

“En la pandemia, por primera vez los pibes concurrían a las escuelas a buscar el módulo para seguir con la continuidad de los estudios, pero también a buscar el módulo de comida”, señaló el gobernador.

Y continuó: “Hemos vivido en esta época ataques tremendos contra la salud pública, contra la vacunación, contra la educación pública, contra el papel del Estado en la provincia de Buenos Aires. Les quiero decir que el compromiso del Estado bonaerense con el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable. Digan lo que digan, ataquen lo que ataquen, vamos a seguir trabajando por toda nuestra gente”.