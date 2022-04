Docentes y médicos presionan a Axel Kicillof para reabrir paritarias ante la suba de la inflación

La disparada del índice de inflación, que en marzo se clavó en 6,7% y fue el registro más alto desde abril de 2002, abrió dos reclamos sindicales de peso contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los gremios que nuclea el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los médicos de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) presionan al gobierno provincial para que los convoque para renegociar los porcentajes de aumento que acordaron en paritarias en febrero y a principios de abril, respectivamente.

El FUDB (que integran Suteba, FEB, Sadop, Udocba y AMET) le envió una carta a la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, para activar las renegociaciones previstas en el acuerdo que anudaron el 25 de febrero, que estableció un aumento de 42% en tres tramos que se completarían en septiembre.

“El acuerdo al que habíamos llegado abarcaba nueve meses y discutir en septiembre el último tramo del año. Hasta ahora estamos 2 ó 3 puntos por arriba de la inflación, pero si los valores se mantienen altos vamos a quedar por abajo, por lo que queremos readecuar el acuerdo salarial ”, dijo Roberto Baradel, secretario general del Suteba, en declaraciones a Radio Provincia.

“ El salario no puede perder poder adquisitivo, no se puede correr permanentemente detrás de la inflación. El Gobierno está abriendo paritarias y hay un entendimiento de ello. Pero en el tema inflacionario no está acertando, lamentablemente los precios siguen aumentando ”, añadió el titular del Suteba, que el 11 de mayo buscará un nuevo mandato en las elecciones que tendrá el gremio.

Los sindicatos del FUDB le pidieron por nota a la ministra de Trabajo que convoque a una reunión para negociar. “ Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle que convoque a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Docente . Motiva nuestra solicitud tomar conocimiento del Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo publicado recientemente y dando cumplimiento a la Cláusula de Seguimiento y Recuperación del acuerdo paritario del 25 de febrero”, indicaron los gremios docentes en la carta que enviaron a Ruiz Malec, fechada el viernes 22 .

El acuerdo que los docentes firmaron en febrero con el gobierno de Kicillof establecía que el salario del maestro de grado sin antigüedad pasaría de $55.110,7 a $65.006,3 en marzo, subiría a $71.070,3 en julio y alcanzaría los $78.549,3 en septiembre.

Además, los gremios de maestros reclamaron una reunión al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni por cuestiones salariales, de cobertura de cargos, infraestructura y servicio alimentario escolar.

Pablo Maciel, presidente de la Cicop, gremio médico bonaerense Prensa Cicop

La Cicop pidió la reapertura de su negociación salarial porque “los acuerdos alcanzados en las últimas paritarias van a ser superados si no se utilizan las cláusulas de revisión y reapertura firmadas entre el Estado provincial y las organizaciones gremiales”. A principios de este mes, el sindicato firmó “en disconformidad” un un aumento de 44,5% al mes de septiembre, también en tres tramos. Con ese acuerdo, el salario ingresante de 36 horas de planta pasaba de $85.044 pesos a $99.832 en marzo, subía a $109.572 en julio, y a $122.877 en septiembre.

“Desde Cicop reafirmamos nuestro objetivo de recomponer los salarios de los profesionales de la salud , que a pesar de haber conseguido leves mejorías respecto de la inflación durante los últimos dos años, continúan siendo muy bajos ”, indicó en un comunicado la asociación gremial, que preside Pablo Maciel.

Además, el gremio médico bonaerense subrayó que “es urgente la necesidad de que el gobierno provincial cumpla con su palabra y resuelva la grave situación previsional de nuestro sector”.