Andrés Malamud: “El electorado de Milei está dando una señal de alerta”

Escuchar

Las repercusiones de la marcha universitaria federal en defensa de la educación pública y de la ciencia este martes continúan. El politólogo Andrés Malamud habló al respecto y cuestionó al Gobierno por no detectar las “señales de alerta” que le están mandando desde el electorado.

“Lo que pasó en Plaza de Mayo es lo menos relevante; se llenaron todas las plazas del país de a miles de personas. Ese es su electorado, que le está dando luz amarilla . No es roja pero tampoco verde; es una señal de alerta”, consideró.

En diálogo con Urbana Play, sumó: “Lo que hagan los opositores no interesa, sí que los votantes de [Javier] Milei envíen un mensaje al Gobierno. Lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires sale en los diarios y esconde el fondo real: una defensa a las universidades en todo el territorio, incluso en las provincias en donde él mismo ganó”.

Miles de personas marcharon por la universidad pública en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país este martes. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Asimismo, manifestó que el Gobierno “no verá consecuencias” tras esta marcha, que “surgió luego de una cadena nacional en la que se quedó sin forma y sin sustancia” dando “una información que todos conocían”, pero que hay que observar que sucede a futuro. “Difundió un aviso tres días antes anticipando lo que iba a decir; ya no llegan buenas noticias desde la gobernabilidad”, afirmó y continuó: “Se compra problemas que no son para lo que la gente lo votó. Él [Milei] tiene que hacer lo que dice que sabe: arreglar la economía, no arruinar la educación ”.

De esta forma, el analista político desestimó el apoyo a la teoría del Presidente sobre la necesidad de un Estado menos presente y un mercado regulador: “Cree que el mercado tiene que financiar, pero no así sus defensores. Habló de corrupción, adoctrinamiento y de lavado de cerebro en las universidades, y ahora empezó a nombrar las auditorías”.

La masiva adhesión de las provincias a la manifestación universitaria también tiene su origen en las medidas del jefe de Estado, según Malamud. “Mendoza, por ejemplo, tiene una gran universidad, ¿cómo no van a defender eso?”, expresó y cuestionó: “Hay una tensión y el Gobierno la tiene que administrar. Milei es consecuencia de la catástrofe que generaron los que lo precedieron, pero la universidad pública está por encima de todos esos problemas”.

Por último marcó: “Por arreglar un problema no podés generar uno peor; si terminás con la universidad por los problemas que tiene, terminás creando algo peor. Para él lo público no tiene valor, el Estado por definición es criminal y no debería ser financiado. Según Milei, todo lo demás -educación, salud- no tiene por qué ser financiado, pero sus seguidores no están tan convencidos”.

Una vista aérea de la marcha universitaria en Mendoza, durante su paso por el Parque General San Martín. UNC

La marcha universitaria federal

La convocatoria de alumnos, docentes, organizaciones sociales y gremiales y personalidades del arco de la política y la cultura para marchar desde Congreso hasta la Plaza de Mayo -en donde estaba ubicado el escenario principal de la movilización- acumuló a unas 800.000 personas según los organizadores, mientras que el cálculo del gobierno de la Ciudad fue más de 150.000. Según el equipo de infografía de LA NACION, hubo alrededor de 430 mil personas entre las 17.30 y las 18.30 .

El objetivo de la movilización fue protestar contra los recortes presupuestarios impulsado por el Gobierno en el marco del programa de ajuste, reclamar por la situación crítica que atraviesan muchas casas de estudio superior en todo el país y pedir que se actualicen por inflación los salarios y el presupuesto destinado para la formación académica de miles de estudiantes.

LA NACION