Eduardo “Wado” de Pedro y Victoria Donda fustigaron a Villarruel por su chicana sobre Hebe de Bonafini

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó el martes contra quienes se convocaron para defender la universidad pública y, sobre todo, contra el discurso de la integrante de Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida. Para hacerlo, evocó a Hebe de Bonafini, quien murió el 22 de noviembre de 2022. Tras ese comentario recibió fuertes críticas de dirigentes del kirchnerismo, entre ellos del senador Eduardo “Wado” de Pedro y de la legisladora del Parlasur Victoria Donda, ambos hijos de desaparecidos

Ayer, en medio de la movilización que docentes y estudiantes universitarios realizaron desde el Congreso a la Plaza de Mayo, a la que se plegaron organizaciones políticas detractoras de la gestión nacional, Villarruel compartió una parte del discurso de Almeyda y acotó: “Hebe lo que te perdiste…”.

Hebe lo que te perdiste… https://t.co/tpjCIBmrG5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

En una parte de su alocución, la dirigente de derechos humanos había expresado: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque, si bien perdimos una elección, no nos han vencido”.

A esta frase apeló la vicepresidenta cuando ironizó con el fallecimiento en 2022 de Bonafini, que murió a los 93 años.

Frente a esto, salió a criticarla De Pedro. “La sociedad masivamente le ha dicho al gobierno que revea el recorte a la educación pública. Se ha expresado en todo el país con respeto y en paz. Lamentable y pobre provocación de la vicepresidenta a los argentinos y argentinas”, sentenció el legislador kirchnerista.

La sociedad masivamente le ha dicho al gobierno que revea el recorte a la educación pública. Se ha expresado en todo el país con respeto y en paz. Lamentable y pobre provocación de la vicepresidenta a los argentinos y argentinas. https://t.co/FUCag1njI7 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 24, 2024

Antes había hecho lo propio su compañera de bancada Anabel Fernández Sagasti, también ladera de Cristina Kirchner. “Sos un ser humano horrible, Villarruel”, marcó la senadora mendocina.

Sos un ser humano horrible Villarruel https://t.co/HPto1ztfjF — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 23, 2024

Se plegó además, del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara alta, Juliana Di Tullio. “Entiendo que la marcha de hoy [por ayer] la ponga nerviosa, pero la bajeza y la falta de respeto con una mujer que no está con vida y no se puede defender, la hace una persona indigna de su cargo. Ubíquese, que el pueblo la eligió vicepresidenta”, arremetió la dirigente K contra Villarruel.

Entiendo que la marcha de hoy la ponga nerviosa pero la bajeza y la falta de respeto con una mujer que no está con vida y no se puede defender, la hace una persona indigna de su cargo.



Ubíquese que el pueblo la eligió vicepresidenta. https://t.co/0kVn2KCc5Q — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) April 24, 2024

Entre los críticos de la vice estuvo asimismo Donda. “Por suerte [Hebe] no se perdió de ver a todos tus amigos genocidas presos, condenados por la misma sociedad que hoy defiende las universidades públicas”, la fustigó Donda a Villarruel, que dedicó parte de su carrera como abogada a pedir “justicia” para las víctimas de las organizaciones guerrilleras y a quien desde el kirchnerismo acusan de pregonar la teoría de “los dos demonios”.

La extitular del Inadi acotó: “En fin, lágrimas de fachos. El pueblo pelea por la educación”.

Por suerte no se perdió de ver a todos tus amigos genocidas presos, condenados por la misma sociedad que hoy defiende a las Universidades Públicas.



En fin… lágrimas de fachos… el pueblo pelea por la educación. https://t.co/bbVQ5dBbAB pic.twitter.com/HXBILCAk8R — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) April 24, 2024

Quien también se despachó contra la chicana de la vice fue la senadora bonaerense María Teresa García, de extrema confianza del gobernador Axel Kicillof. “No sea grosera, las Madres y las Abuelas son parte de la historia de nuestro pueblo. Hágase un favor, guarde silencio. Hoy se cantó el Himno con el corazón y la memoria”, puntualizó la referente del Partido Justicialista (PJ).

Sra Vicepresidenta de la Nacion @VickyVillarruel , no sea grosera, las Madres y las Abuelas son parte de la historia de nuestro Pueblo.

Hagase un favor, guarde silencio.

Hoy se canto el Himno con el corazon y la memoria... https://t.co/Sjj98Egi2z — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) April 23, 2024

