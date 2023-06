Aníbal Fernández advirtió que Daniel Scioli no bajará su candidatura presidencial

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ratificó este miércoles que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantendrá su precandidatura presidencial para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese contexto, pidió que “las reglas de participación en la interna sean democráticas y cumplan con las leyes” y lanzó dardos contra La Cámpora.

Consultado en Radio 10 sobre la posibilidad de que Scioli baje su postulación a pedido de algún referente del Frente de Todos (FdT), el apoderado del sector que impulsa la postulación del funcionario dijo: “No, pero además no lo conocen a Daniel. Es un tipo de buen gesto, educado, simpático, pero es más duro que una piedra. Si se plantó, se plantó, y si ya dijo que se compite, se compite ¿Cuántas veces lo dijo? El caso de Daniel y el de Victoria Tolosa Paz son temas muy definidos, que ya están caminando y se está hablando con todos, incluso sin saber contra quién vamos a compertir (...) Daniel va a competir contra quien se le ponga en frente”.

Más tarde y a raíz de una reunión que mantuvo anoche con el gobernador formoseño y presidente del Congreso del PJ -que tiene el aval para firmar la composición de los frentes-, Gildo Insfrán, advirtió respecto del reglamento a implementar en las PASO del FdT: “Les solicitamos a los titulares de los partidos que se cumpla con lo que dice la ley (...) No vamos a aceptar ni en cuanto al respeto por la minoría ni a la forma de selección de los legisladores que haya nada contra las leyes. Si no fuera así, recurriremos a la Justicia para que lo ponga en su lugar y se terminó”.

Acto seguido, a Fernández le preguntaron si su sector pretende para la integración de listas en las PASO un piso del 25%, a lo que contestó: “El peronismo toda la vida habló del 25%. Debiéramos plantearlo al revés: nos sentimos que estamos en condiciones de ganar y nos parece de canalla callarse la boca cuando no se están haciendo bien las cosas para aquellos que puedan beneficiarse eventualmente con la minoría, si es que la conquistan. Entonces, ¿por qué callarse?”.

De esta forma, aludió a los trascendidos que apuntan a que el kircnerismo buscaría exigirle a Scioli un piso superior, en torno al 40%. “Los avales ya los tenemos y tenemos casi tres veces lo que se requiere. Con lo cual, se presentarán como corresponde”, dijo en ese marco y agregó: “Pedimos que estos conceptos se respeten a la hora de elaborar cualquier reglamento conforme a la Ley N°26.571 de las PASO, para comprender a todos y no dejar afuera a nadie”.

Sobre el tramo final de la nota, el ministro de Seguridad se diferenció de La Cámpora. En esa línea, señaló: “Todos los que vamos a participar en esto tenemos más o menos la misma visión del peronismo. Después, en el ejercicio cotidiano y en la forma de trabajar en la política no nos parecemos. Tenemos diferencias importantes, porque el peronismo del cual provengo yo y del que proviene Scioli tiene una visión muy particular y La Cámpora tiene otra. En este caso, vamos a tener que discutir esa situación. Nosotros no estamos de acuerdo a que un intendente le saquen a un concejal; no estamos de acuerdo a que al presidente del partido que es Fernando Gray lo saquen a los empujones para que Máximo [Kirchner]”.

Aún así, consideró que “hay diferencias que se saldan en la competencia electoral”. “Luego se podrá formar parte de un mismo gobierno donde las cosas estén claras hacia dónde vamos”, dijo y se limitó a decir respecto de la posibilidad de que el FdT cambie su nombre ante el vencimiento esta noche del plazo para la inscripción de alianzas: “Sé que hay alguna movida con el tema. Daniel no tiene problema. Habría que ver cuál es, pero si es una cosa lógica, ¿por qué decir que no?”.

LA NACION